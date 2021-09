Zee Entertainment, Coal India, HDFC AMC, NTPC, IndusInd Bank, Indian Overseas Bank en bref

SGX Nifty se négociait avec des pertes jeudi matin. (Photo : REUTERS)

SGX Nifty signalait un départ plat à négatif pour les actions domestiques jeudi matin. Sensex et Nifty ont déjà corrigé pendant deux jours consécutifs, mais restent néanmoins proches de leurs plus hauts historiques. Lors de la session mensuelle d’expiration des contrats à terme et des options, les indices devraient se négocier dans une fourchette. “L’expiration Nifty devrait être de l’ordre de 17600-17700 alors que les données de Bank Nifty suggèrent une expiration plate”, a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial. Bien que les indices puissent rester limités à une fourchette, l’action spécifique aux actions pourrait se poursuivre sur Dalal Street aujourd’hui.

Entreprises de divertissement Zee : Zee continue de se concentrer alors que Invesco Developing Markets Fund et OFI Global China Fund LLC ont déposé une requête contre la société dans le NCLT exhortant le tribunal à ordonner une AGE de la société. Invesco et OFI Global ont tous deux demandé l’éviction de Punit Goenka, le directeur général de la société.

Société de gestion d’actifs HDFC: Mercredi, Standard Life Investment, le promoteur étranger de la société a vendu 1,06 crore d’actions de la société à 2 873 roupies par action, selon les données des transactions en vrac. En outre, le fonds d’actions des marchés émergents T. Rower Price a acheté 15,19 actions lakh de la société.

Banque indienne d’outre-mer: La Banque de réserve de l’Inde a annoncé mercredi qu’elle retirait la Banque indienne d’outre-mer de son cadre d’action corrective rapide. India Overseas Bank était sous le cadre du PCA depuis 2015.

Systèmes persistants: La société a annoncé mercredi l’acquisition de Software Corporation International (SCI) et de sa filiale Fusion360. Persistent Systems a également acquis Shree Partners, basée au New Jersey, et sa filiale indienne Shree Infosoft. Persistent acquerra 100 % de ces deux sociétés pour un paiement en espèces de 53 millions de dollars pour SCI et de 6,87 millions de dollars pour les activités américaines et indiennes de Shree.

Charbon Inde: Le formulaire PSU de mercredi a indiqué qu’à partir d’octobre, la société vise à augmenter l’approvisionnement en charbon des centrales électriques à 1,5 MT par jour et atteindra 1,6 MT par jour d’ici la fin du mois. Plus tôt cette semaine, Coal India a fourni 1,4 million de tonnes de carburant par jour.

NTPC : Le plus grand producteur d’électricité de l’Inde, NTPC, a déclaré que ses actionnaires ont approuvé la levée de 18 000 crores de roupies via un placement privé d’obligations non convertibles (NCD) pour répondre aux dépenses en capital et aux besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

Banque de l’Industrie : Le prêteur du secteur privé a déclaré mercredi qu’il avait acquis 4,79% ou 50 lakh d’actions de McLeod Russel India Limited. IndusInd Bank a déclaré que l’acquisition a été réalisée en invoquant des actions nanties.

