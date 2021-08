Zee Entertainment Enterprises Limited affiche une augmentation de 604% de ses bénéfices au premier trimestre de l’exercice 22

De plus, la société a augmenté ses coûts publicitaires et promotionnels de 60% à Rs 178,1 crore au T1FY22.

Zee Entertainment Enterprises Limited a affiché une augmentation de 604,1% de son bénéfice net autonome à Rs 213,8 ​​crore pour le trimestre clos en juin 2021, contre Rs 30,37 crore au cours du même trimestre de l’année dernière, selon les états financiers de la société pour le premier trimestre de l’exercice 22 publiés vendredi.

Les revenus d’exploitation du diffuseur ont augmenté de 35,3% pour atteindre 1 775 crores de Rs au premier trimestre de l’exercice 22, contre 1 312 crores de Rs au cours de l’exercice 21. Les revenus publicitaires ont augmenté de 120% à Rs 926,6 crore au T1FY22, tandis que les revenus d’abonnement ont augmenté de 1,9% à Rs 813 crore. Avec des blocages dans la plupart des États, l’audience de la télévision a de nouveau bondi au cours du trimestre, bien qu’inférieure au premier trimestre de l’année dernière. Cependant, en raison du covid, la part du réseau a chuté sur certains marchés.

Selon l’entreprise, les revenus publicitaires nationaux ont également subi un impact en raison du covid, mais il semblait être en mode de reprise car l’impact n’était pas aussi important qu’au premier trimestre de l’année dernière. ZEEL a enregistré une augmentation de 127% de la croissance des publicités nationales d’une année sur l’autre, mais n’a pas encore rattrapé les niveaux d’avant Covid, car les marges sont de 22,7% inférieures à celles de l’exercice 20.

Il est intéressant de noter que les revenus d’abonnement n’ont enregistré qu’une augmentation de 1,9% par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, principalement en raison d’un embargo sur les changements de prix, car le litige NTO 2.0 a continué de nuire à la croissance des revenus de la télévision payante nationale. En outre, la société a souligné que la croissance de 2% par rapport au premier trimestre de l’exercice 21 est principalement due aux activités numériques.

De plus, la société a augmenté ses coûts publicitaires et promotionnels de 60% à Rs 178,1 crore au T1FY22. Selon ZEEL, l’augmentation des coûts de marketing sur une base annuelle est due à la sortie de Radhe et aux investissements continus dans ZEE5. Les coûts de marketing au T1FY21 étaient inférieurs en raison d’une production de contenu original beaucoup plus faible.

Quant à la plate-forme de streaming de ZEEL, la société affirme que ZEE% prend de l’ampleur alors que la plate-forme enregistre 80,2 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) mondiaux et 7,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) mondiaux en juin 21. En outre, le chiffre d’affaires de ZEE% au premier trimestre de l’exercice 22 s’élevait à 111,7 crore de Rs, tandis que la plate-forme a affiché 203 crore de Rs en tant qu’EBITDA.

