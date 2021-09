Zee Entertainment et Dish TV devront convoquer les EGM dans les 45 jours et demander l’approbation des actionnaires: IiAS

Dans un cas similaire, les investisseurs étrangers du portefeuille de ZEEL, Invesco Developing Markets Fund (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) et OFI Global China Fund – qui détiennent ensemble 17,88% du capital de la société – avaient demandé la destitution de nombreux administrateurs.

Les conseils d’administration de ZEE Entertainment Enterprises (ZEEL) et de Dish TV devront convoquer une AGE dans 45 jours et demander l’approbation des actionnaires après que de grands investisseurs aient demandé la destitution de certains administrateurs.

« La loi sur les sociétés de 2013 a défini le processus pour les investisseurs convoquant une AGE. Dans les 45 jours, la société est tenue de tenir une AGE et s’ils ne le font pas, les investisseurs ont trois mois pour organiser l’AGE pour laquelle la société devra supporter les frais », la société de conseil en procuration Institutional Investor Advisory Services India (IiAS ) dit dans une note.

La révocation des administrateurs requiert une majorité simple (plus de 50 % des voix exprimées). Les promoteurs peuvent également voter, mais cela aura un « impact limité » dans le cas de DishTV et ZEEL, car les promoteurs sont « petits ».

Les promoteurs détiennent 5,93 % du capital de DishTV, dirigé par le directeur général Jawahar Lal Goel, et 3,99 % (Punit Goenka et sa famille) du capital de ZEEL.

Les grands investisseurs de ZEE Entertainment et de Dish TV avaient demandé la destitution de directeurs et la nomination de nouveaux. Les quatre prochaines semaines détermineront s’il y aura une transition en douceur vers un nouveau conseil d’administration, a-t-il ajouté.

YES Bank, qui détient une participation de 25,63 % dans Dish TV, avait demandé la destitution de cinq administrateurs, dont le directeur général Jawahar Lal Goel, invoquant des problèmes de gouvernance. Les autres administrateurs dont la révocation a été demandée sont Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang, Shankar Aggarwal et Ashok Mathai Kurien.

Dans son avis du 3 septembre, Yes Bank a déclaré que le conseil d’administration de la société avait approuvé une émission de droits, malgré les objections de la banque – qui est le principal actionnaire de la société -.

Dans un cas similaire, les investisseurs étrangers du portefeuille de ZEEL, Invesco Developing Markets Fund (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) et OFI Global China Fund – qui détiennent ensemble 17,88% du capital de la société – avaient demandé la destitution de nombreux administrateurs.

Il s’agit notamment de la destitution des administrateurs Punit Goenka et des administrateurs non exécutifs Ashok Kurien et Manish Chokhani. À l’heure actuelle, Goenka — fils du fondateur et président du groupe Essel Subhash Chandra — est le PDG et directeur général de ZEEL.

Alors que ZEEL a tenu son AGA mardi, l’AGA de Dish TV est prévue pour le 27 septembre. Les demandes des grands investisseurs ne faisaient pas partie du processus de résolution qui a été soumis au vote lors de l’AGA de ZEEL.

