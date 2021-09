Zee Entertainment, HCL Tech, Ami Organics, Jindal Steel and Power, les actions HAL en bref

Les analystes disent que l’action liée à la fourchette s’est poursuivie sur le marché et que cette action pourrait faire allusion à une possibilité d’une cassure mineure à la hausse de la fourchette latérale à court terme. Image : .

Les contrats à terme Nifty régnaient à 17 418, en hausse de 27 points ou 0,16% sur la bourse de Singapour mercredi, suggérant un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50. Les investisseurs regarderont le pétrole brut Brent, l’action spécifique à l’action, le mouvement de la roupie contre le dollar américain et d’autres indices mondiaux. “L’action liée à la fourchette s’est poursuivie sur le marché et cette action pourrait laisser présager une possibilité d’une cassure mineure à la hausse de la fourchette latérale à court terme. On s’attend à ce que la zone supérieure de 17500-17600 soit une résistance aérienne cruciale et on peut s’attendre à des réservations de bénéfices émergeant des nouveaux sommets. Le support immédiat est placé 17260 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Entreprises de divertissement Zee : L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala’s Rare Enterprises Ltd et BofA Securities Europe SA ont acheté mardi des actions de Zee Entertainment Enterprises d’une valeur de plus de Rs 225 crore par le biais de transactions sur le marché libre. Rare Enterprises a acheté 50 scrips lakh à Rs 220,44 par action via des transactions en gros sur NSE. BofA Securities Europe SA a acheté 48,65 actions lakh à un prix moyen de Rs 236,2 pièce.

Technologie HCL : HCL Technologies a étendu son partenariat pour favoriser la transformation numérique en Corée du Sud et à Taïwan. Dans le cadre de cet engagement, HCL utilisera ses capacités de transformation numérique et de service de nouvelle génération pour apporter deux des produits stratégiques de Finastra, Fusion Cash Management et Fusion Summit, à l’écosystème des services financiers de la région.

Ami Organics : Vanaja Sundar a acquis 5 actions lakh de la nouvelle société Ami Organics à 910 Rs par action et Vanaja Sundar Iyer a acheté 4 actions lakh à 909,97 Rs par action sur la NSE, selon les données des transactions en gros.

L’acier et la puissance de Jindal : CRISIL a relevé la note de Jindal Steel & Power de « A » avec une perspective « stable » à « A+ » avec une perspective « positive » sur les facilités bancaires à long terme et de « A2+ » à « Al+ » pour les facilités bancaires à court terme.

Hindustan Aeronautics Ltd : HAL et Rolls-Royce ont signé un accord pour des pièces de moteur Make-in-India Adour afin de soutenir la clientèle internationale de Rolls-Royce dans le domaine de la défense. Grâce à ce partenariat, Rolls-Royce vise à renforcer l’écosystème des moteurs Adour en Inde en s’appuyant sur les capacités existantes de HAL pour fabriquer et soutenir les moteurs Adour pour les clients indiens sur plusieurs décennies.

