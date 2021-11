Zee Entertainment : la nouvelle entité sera la plus grande entreprise médiatique d’Inde

Selon Punit Goenka, directeur général et PDG de ZEEL, la fusion de ZEE et de Sony Pictures Networks India (SPN) est en phase finale de mise en place.

La fusion de ZEE et Sony est en cours de finalisation. Au cours de la dernière semaine de septembre, ZEE avait annoncé une période exclusive de 90 jours pour la diligence mutuelle. La nouvelle entité sera la plus grande entreprise médiatique de l’Inde avec un leadership dans presque tous les genres et toutes les langues à travers l’Inde. L’injection de capital de 1,57 milliard de dollars lui permettra de rivaliser avec les géants mondiaux de l’OTT, en plus d’investir dans du contenu premium, y compris le sport. Cette évolution s’est produite à un moment où les volumes d’annonces télévisées étaient plus élevés de 11% en glissement annuel et de 23% sur une base de deux ans avec 22% de nouveaux annonceurs. Les volumes d’annonces ont été les plus élevés pour le secteur FMCG, tandis que le commerce électronique et BFSI ont enregistré une croissance de 97 % et 98 %, respectivement, sur une base de deux ans. Nous continuons de surveiller les questions juridiques et réglementaires.

Renforcement de la confiance sur la fusion avec ZEE : Selon Punit Goenka, directeur général et PDG de ZEEL, la fusion de ZEE et de Sony Pictures Networks India (SPN) est en phase finale de mise en place. L’entité fusionnée se concentrera également sur le sport. Le paysage numérique croissant a ouvert de nouvelles opportunités dans le sport pour la monétisation. Bien que ZEE ait tardé à adopter les nouvelles technologies, il rattrapera désormais très rapidement les acteurs mondiaux. Le marché indien de la SVOD atteindra 200 millions au cours des cinq prochaines années. ZEE5 compte 40 à 50 millions d’abonnés et environ 300 millions de vues mensuelles. Nous surveillerons cependant comment les deux plates-formes OTT seraient fusionnées et comment leur chevauchement de contenu serait traité.

Les données d’octobre réitèrent que les publicités télévisées coexistent avec le numérique : Les volumes d’annonces à la télévision pour octobre s’élevaient à 178 millions de secondes, le plus élevé pour 2021 et supérieur de 11% en glissement annuel. Il y avait 4 624 marques et un total de 2 851 annonceurs au cours du mois, dont 22% étaient de nouveaux annonceurs, selon BARC. Les volumes d’annonces pour la semaine de Dussehra ont augmenté de 13% au cours des quatre semaines précédentes et de 25% par rapport à 2019. Alors que les volumes d’annonces étaient les plus élevés pour les produits de grande consommation, les segments e-commerce et BFSI ont également enregistré une croissance de 97% et 98%, respectivement, contre octobre 2019.

Perspectives et valorisation : Développement positif ; maintenir « acheter ». La nouvelle entité serait le plus grand acteur de l’industrie et comblerait les lacunes du portefeuille de ZEEL. Cela arrive également à un moment où les volumes d’annonces connaissent une reprise. Les volumes d’octobre ont augmenté de 11% en glissement annuel et de 23% sur une base de deux ans. La relance de la demande a conduit les entreprises de grande consommation, de commerce électronique, de vente au détail et bancaires à revenir aux dépenses médiatiques. Les volumes d’annonces de vente au détail et d’accessoires personnels ont augmenté de 127% et 157%, respectivement, par rapport au début de janvier 2021. Avec des revenus publicitaires sur la bonne voie pour une reprise rapide et un portefeuille de contenu beaucoup plus solide et plus large à venir après la fusion, l’entité fusionnée est prête pour prendre une place importante et recevoir des dépenses publicitaires importantes de la part des industries, car cela aurait une portée beaucoup plus large. L’entité fusionnée aurait également un conseil d’administration compétent et expérimenté qui connaît bien l’entreprise. À notre avis, l’accord est gagnant-gagnant pour les actionnaires, les actionnaires minoritaires et les promoteurs.

