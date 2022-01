ZEE Entertainment nomme Amrit Thomas au poste de directeur des données

La nomination est conforme à l’objectif de Zee de créer une fonction centrale de données et d’analyse

ZEE Entertainment Enterprises Ltd. (ZEE) a nommé Amrit Thomas en tant que directeur des données afin d’améliorer ses capacités globales en matière d’analyse de données dans tous les aspects de la prise de décision. Dans son nouveau rôle, Amrit Thomas rendra compte à Nitin Mittal, président, technologie et données, ZEE, et sera basé au centre de technologie et d’innovation de Bengaluru. La nomination est effective immédiatement.

Amrit Thomas possède une vaste expérience dans la conduite de la transformation dans des catégories telles que les produits personnels, les soins de la peau, les boissons et les sports sur les marchés émergents et développés. Au cours de son mandat précédent, il était PDG, conseiller stratégique et investisseur pour une start-up de technologie de vente au détail. Il a également été associé chez Diageo pendant 13 ans, où il était responsable de la transformation digitale et marketing de l’organisation. Ses postes précédents incluent également Hindustan Unilever, où il a dirigé l’équipe de vente de produits personnels de la région de l’Ouest et plus tard le secteur des boissons. En outre, il a dirigé une start-up de vente directe aux consommateurs qui a mis en place et développé un service de livraison à domicile pour le commerce par téléphone.

La transformation numérique a été un domaine clé pour Zee, et il s’est engagé à créer des capacités robustes et innovantes qui redéfinissent l’expérience de divertissement pour les téléspectateurs à travers les formats et les écrans. La nomination de Thomas s’inscrit dans cette démarche, visant à développer la fonction centrale de données et d’analyse, à démocratiser l’information et, par là, à améliorer fortement la capacité de l’entreprise à anticiper, comprendre et répondre aux besoins de ses consommateurs et clients, créant ainsi des modèles de revenus axés sur la connaissance.

