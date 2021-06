ZEE Entertainment nomme Nitin Mittal président – ​​technologie et données

Nitin Mittal rapportera à Punit Goenka, directeur général et PDG de ZEE.

Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEE) a nommé Nitin Mittal président – ​​technologie et données. Cela est conforme à l’approche ZEE 4.0 de l’entreprise pour soutenir son pivot numérique, stimuler une croissance exponentielle sur les plates-formes numériques et renforcer la transformation plus large. Dans son nouveau rôle, Mittal sera chargé de diriger les équipes de technologie et de données. Il dirigera des initiatives stratégiques dans les domaines de la technologie, des données, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) et du numérique dans l’ensemble de l’entreprise pour soutenir la transformation ZEE 4.0.

« Nous avons déployé des efforts concertés et retravaillé notre stratégie numérique afin de créer des actifs numériques robustes pour améliorer l’expérience utilisateur. Nous prenons des mesures concrètes pour améliorer davantage nos capacités technologiques, et je suis sûr qu’avec l’expertise de Nitin Mittal, nous améliorerons la proposition de valeur de nos produits numériques pour créer le plaisir des consommateurs », a déclaré Punit Goenka, directeur général et PDG de ZEE Entertainment Enterprises Ltd. .

Le processus de transformation ZEE 4.0 vise à créer une entreprise adepte du numérique, axée sur les données, qui sera un leader, dans tous les formats de consommation de contenu, à la fois linéaire et numérique, en Inde et sur les principaux marchés internationaux. Nitin Mittal dirigera également l’équipe d’ingénierie et travaillera en étroite collaboration avec Amit Goenka, président des entreprises et plateformes numériques pour améliorer l’expérience client dans ZEE5 et soutenir les plans de croissance de la plateforme OTT en Inde et dans le monde. Le rythme de l’innovation technologique dans l’écosystème des médias et du divertissement augmente rapidement, et un solide mélange de technologie, de données et de talents sont les déterminants essentiels pour réussir dans cet espace, Amit Goenka, président – entreprises et plates-formes numériques, ZEE Entertainment Enterprises Ltd a déclaré. « Je suis heureux d’accueillir Nitin Mittal dans notre équipe de direction pour faire avancer le parcours de transformation numérique de ZEE 4.0. Son incroyable richesse d’expérience et de connaissances sera certainement précieuse pour nous, alors que nous continuons à évoluer sur les marchés et les plateformes. »

Avec plus de 20 ans d’expérience, Nitin Mittal a travaillé avec la National Payments Corporation of India (NPCI) pour construire le cadre UPI (Unified Payments Interface) pour le pays et travailler avec l’Unique Identification Authority of India (UIDAI) sur le recadrage de la plate-forme Aadhar. pour conduire la croissance exponentielle de sa couverture en Inde. Avant de rejoindre ZEE, Mittal était le PDG fondateur et membre du conseil d’administration de SOLV.

«Je suis ravi de faire partie de ZEE alors qu’il trace une trajectoire de croissance à grande échelle en tirant parti de sa force dans le contenu et en créant des plates-formes de divertissement basées sur des technologies avancées. Mon travail chez ZEE est de m’inquiéter de la technologie à l’avenir. Je m’engage à aider nos clients et les rêves professionnels des différentes équipes à se réaliser. En tant qu’organisation, nous visons à créer un environnement qui stimule l’innovation. Je ferai de mon mieux pour soutenir et mettre en œuvre les grandes idées proposées par les équipes », a déclaré Nitin Mittal, président – ​​technologie et données, ZEE Entertainment Enterprises Ltd.

