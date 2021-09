Zee Entertainment, SBI Cards, Reliance Industries, Torrent Power, Infosys, les actions Nucleus en bref

in

Les contrats à terme Nifty sont devenus négatifs dans le commerce, chutant de 34,50 points à 17 527 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture en baisse pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Après deux jours de forte correction, les indices de référence ont connu une forte remontée tandis que Nifty a trouvé un support à 17326 pour inverser la tendance baissière. Les investisseurs continueront de surveiller l’évolution des actions, la crise actuelle d’Evergrande, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar et d’autres indices mondiaux. « Techniquement, la texture de la formation de renversement prononcé près de la SMA à 10 jours suggère une nouvelle tendance à la hausse par rapport au niveau actuel. Nous sommes d’avis que même si la tendance à court terme est toujours à la hausse, des conditions de marché mondiales incertaines pourraient voir le Nifty se situer dans une fourchette de niveaux 17650-17450. Pour les day traders, tant que l’indice se négocie au-dessus de 17450, le rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17600-17650 -17680. D’un autre côté, un indice inférieur à 17430, la tendance haussière serait vulnérable », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

ZEEL : Zee Entertainment Enterprises a signé un accord de fusion avec Sony Pictures Networks India Private Limited. Selon l’accord, Sony Pictures Entertainment injectera 1,57 milliard de dollars dans l’entité fusionnée. Le Conseil a évalué non seulement sur les paramètres financiers, mais aussi sur la valeur stratégique que le partenaire apporte à la table. Le Conseil a conclu que la fusion sera dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires et parties prenantes.

Cartes SBI et services de paiement : Société Générale a acquis 85,06 actions lakh de la société à 1 021 Rs par action, tandis que l’entité Carlyle CA Rover Holdings a vendu 1,6 crore d’actions à 1 021,25 Rs par action et 1,6 crore d’actions à 1 021,01 Rs par action sur le NSE, les données des transactions en gros ont montré .

RIL : Reliance Industries Ltd est susceptible de reprendre le fabricant de polyester en difficulté JBF Industries en consortium avec CFM Asset Reconstruction Company (ARC), ont déclaré au Financial Express deux personnes au courant du dossier. Les banquiers avaient demandé des offres publiques d’achat en juillet, et CFM ARC, basé à Ahmedabad, aurait présenté une offre de 825 crores sur la société, qui doit à ses prêteurs 2 116 crores de roupies.

Puissance du torrent : Torrent Power a annoncé mardi avoir conclu un accord d’achat d’actions pour acheter la totalité de la participation dans 156 mégawatts (MW) de centrales éoliennes de CESC à une valeur d’entreprise estimée à Rs 790 crore.

Infosys : Infosys, le leader des services informatiques, a annoncé mardi sa collaboration avec la société de workflow numérique ServiceNow pour fournir une gestion des services au niveau de l’entreprise aux clients des industries manufacturières.

Exportations de logiciels Nucleus : Nucleus Software a déclaré que son conseil d’administration examinerait vendredi la proposition de rachat des actions entièrement libérées de la société.

