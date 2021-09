Zee Entertainment va fusionner avec Sony Pictures ; Punit Goenka reste MD, repousse les tentatives d’éviction

Zee Entertainment va fusionner avec Sony Pictures. (Photo : REUTERS)

Le conseil d’administration de Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEE) a approuvé mardi une fusion avec Sony Pictures Networks India, a annoncé mercredi matin la société dans un dossier réglementaire. Cette décision ouvre la voie à Punit Goenka pour conserver son poste de directeur général et de PDG du groupe ZEE, repoussant ainsi la tentative d’Invesco de le faire quitter son poste. Le conseil d’administration de ZEE Entertainment Enterprises Ltd, présent et votant lors de sa réunion du conseil d’administration tenue le 21 septembre 2021, a approuvé à l’unanimité en principe la fusion entre Sony Pictures Networks India (SPNI) et ZEE », indique le dossier.

De plus, mercredi matin, le conseil d’administration de ZEE a approuvé l’exécution d’une liste de conditions non contraignante avec Sony Pictures qui permet à Punit Goenka d’occuper sa présidence pendant une période de cinq ans. Selon le projet de fusion, Sony Pictures détiendra une participation majoritaire dans la société avec 52,93 % du capital tandis que les actionnaires de ZEE détiendront 47,07 % du capital. « Sur la base des valeurs estimées existantes des capitaux propres de ZEEL et de SPNI, le ratio de fusion indicatif aurait été de 61,25% en faveur de ZEE », indique le dossier auprès des bourses.

Plus tôt la semaine dernière, Invesco et OFI Global, deux des plus gros actionnaires de ZEE, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) recommandant la destitution de Punit Goenka et de deux autres tout en suggérant la nomination de six administrateurs indépendants au conseil d’administration de la société.

