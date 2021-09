Zee monte en flèche après que les principaux investisseurs demandent l’éviction des administrateurs

À l’heure actuelle, Goenka – le fils du fondateur et président du groupe Essel Subhash Chandra – est le PDG et directeur général de ZEEL. Les actions de Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) ont bondi de près de 40 % mardi dans l’espoir d’une revalorisation de l’action, après que ses deux investisseurs ont demandé la destitution de Punit Goenka et de deux autres administrateurs.

Dans un dossier déposé lundi en fin de soirée, ZEEL a déclaré qu’Invesco et OFI Global China Fund, détenant ensemble une participation de 17,88 % dans la société, avaient demandé une assemblée générale extraordinaire pour l’éviction de Goenka.

À l’heure actuelle, Goenka – le fils du fondateur et président du groupe Essel Subhash Chandra – est le PDG et directeur général de ZEEL. En outre, la société a également déclaré que ses deux administrateurs non exécutifs et non indépendants – Manish Chokhani et Ashok Kurien – avaient démissionné avec effet immédiat. La société a déclaré que les administrateurs avaient démissionné en invoquant des « changements de circonstances de vie » et des « préoccupations ».

La semaine dernière, la société de conseil en vote Institutional Investor Advisory Services India (IiAS) avait soulevé des problèmes de gouvernance d’entreprise chez ZEEL et demandé aux actionnaires de voter contre les résolutions. IiAS avait demandé aux actionnaires de ne pas soutenir les résolutions de reconduire Chokhani et Kurien et de rejeter l’adoption des états financiers.

Kurien et Chokhani étaient tous deux membres du comité d’audit au cours de l’exercice 20 et sont responsables des pertes des transactions entre parties liées et des problèmes de gouvernance, avait allégué IiAS. La société avait nié toutes les allégations.

Lors de l’assemblée générale annuelle de la société mardi, le président de Zee Enterprises, R Gopalan, n’a pas mentionné les démissions des deux administrateurs. Invesco et OFI Global China Fund avaient également demandé la nomination de six de ses propres candidats au conseil d’administration de Zee Entertainment.

Les résultats des votes des différentes résolutions des comptes annuels seront publiés au bout de deux jours.

«La gouvernance d’entreprise a été le plus gros obstacle pour Zee, où le développement récent d’EGM pour la révocation des administrateurs et de ses promoteurs change les sentiments pour le groupe. Zee a une grande marque et un réseau ainsi que des opérations solides où la seule préoccupation était la gestion », a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche chez Swastika Investmart.

« L’action se négocie à des valorisations attrayantes et c’est l’une des actions les plus solides et les préférées des FII dans l’espace médiatique. S’il y a un changement de promoteur, nous pouvons voir une forte re-notation dans le compteur comme nous l’avons vu plus tôt dans CG Power », a-t-il ajouté.

Avant l’AGA, les actions de la société avaient bondi au début des échanges et clôturaient en hausse de 39,99% à 261,50 sur l’ESB.

