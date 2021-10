ZEE saisit le tribunal contre la demande d’EGM d’Invesco : approche la Haute Cour de Bombay pour déclarer la demande illégale et invalide

ZEEL a également ajouté qu’il n’y aurait aucune implication financière sur la société en ce qui concerne l’action civile, à l’exception des frais juridiques.

Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) a déposé samedi une requête devant la Haute Cour de Bombay lui demandant de déclarer la réquisition d’un investisseur étranger de tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) comme “illégale et invalide”.

Cela fait suite au rejet par la société de médias d’un avis de son principal investisseur, Invesco Developing Markets Funds, de convoquer une AGE pour évincer certains administrateurs, citant « de multiples infirmités juridiques ». Cette décision intervient avant la prochaine audience devant le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) lundi.

La société a déposé une plainte devant la Haute Cour de Bombay en vertu de la juridiction civile d’origine ordinaire, a déclaré ZEEL dans un avis de bourse.

ZEEL a également ajouté qu’il n’y aurait aucune implication financière sur l’entreprise en ce qui concerne l’action civile, à l’exception des frais juridiques.

Plus tôt dans sa lettre de demande du 11 septembre, Invesco avait demandé la convocation d’une AGE pour révoquer le directeur général et directeur général Punit Goenka et les administrateurs non exécutifs Ashok Kurien et Manish Chokhani, alléguant une violation des normes de gouvernance d’entreprise. Plus tard, Kurien et Manish Chokhani ont démissionné avant l’AGA de ZEEL.

Dans la même lettre, Invesco (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) – qui, avec sa filiale OFI Global China Fund, détient une participation de 17,88 % dans ZEEL – avait également demandé à introniser six de ses candidats au conseil d’administration de la société indienne.

Vendredi, le conseil d’administration de ZEEL a rejeté la réquisition de l’EGM citant « de multiples infirmités juridiques » et a qualifié l’avis d’« invalide et illégal ».

Le conseil d’administration, dans un dossier en bourse, a déclaré qu’il était arrivé à cette décision en faisant référence à diverses non-conformités aux directives de Sebi et du ministère de l’Information et de la radiodiffusion (MIB) et à la Loi sur les sociétés, entre autres. Le conseil a également pris en compte l’intérêt de tous les actionnaires et parties prenantes de la société.

Exprimant sa capacité à convoquer l’AGE, la société a également déclaré que c’était dans le meilleur intérêt de l’entreprise, y compris de tous ses actionnaires et parties prenantes.

ZEEL a déclaré avoir besoin de l’autorisation préalable du ministère de l’Information et de la radiodiffusion, et a ajouté que la proposition d’Invesco de nommer la moitié du conseil d’administration entraînerait également un changement de contrôle de l’investisseur étranger sans faire d’offre ouverte.

De son côté, Invesco avait déplacé le banc de NCLT à Mumbai jeudi, et l’appel a été entendu vendredi. Le tribunal avait ajourné l’affaire à lundi.

