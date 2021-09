Zee-Sony pour créer le plus grand réseau de divertissement ; Sony Pictures va insuffler 1,58 milliard de dollars dans une entité fusionnée

Le conseil d’administration de ZEEL, qui s’est réuni mardi, a également autorisé sa direction à lancer un processus de due diligence pour la fusion.

Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une fusion de la société avec son rival Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale de la société japonaise Sony Corporation.

Une fois que cela aura obtenu toutes les approbations réglementaires et des actionnaires, cela créerait la plus grande entreprise de médias et de divertissement du pays. Les deux sociétés, ZEEL et SNPI, ont signé un term-sheet sans engagement pour combiner leurs réseaux linéaires, actifs numériques, opérations de production et bibliothèques de programmes. Le term-sheet prévoit une période exclusive de 90 jours, au cours de laquelle les entreprises effectueront une diligence mutuelle et finaliseront un accord définitif, a déclaré ZEEL dans un communiqué.

Dans le cadre de l’accord, SPNI injectera également environ 1,58 milliard de dollars en espèces qui pourraient être utilisés pour poursuivre d’autres opportunités de croissance, a ajouté ZEEL. Sur la base des valeurs estimées des capitaux propres des deux sociétés, ZEEL détiendrait 61,25% du capital de l’entreprise fusionnée. Cependant, à la suite de l’injection de fonds, SPNI détiendra une participation majoritaire de 52,93 % et les 47,07 % restants seront détenus par les actionnaires de ZEEL.

« ZEEL continue de tracer une trajectoire de forte croissance et le conseil d’administration est fermement convaincu que cette fusion profitera davantage à ZEEL. La valeur de l’entité fusionnée et les immenses synergies créées entre les deux conglomérats stimuleront non seulement la croissance de l’entreprise, mais permettront également aux actionnaires de bénéficier de ses succès futurs », a déclaré le président de ZEEL, R Gopalan.

La proposition sera présentée aux actionnaires de ZEEL pour approbation au “stade requis”, a-t-il ajouté.

Le conseil d’administration de ZEEL, qui s’est réuni mardi, a également autorisé sa direction à lancer un processus de due diligence pour la fusion.

La société fusionnée sera une société cotée en bourse en Inde, Punit Goenka de ZEEL demeurant directeur général et directeur général pendant cinq ans.

Selon le term sheet, la famille du promoteur peut augmenter sa participation à 20 % contre 4 % actuellement. La majorité des membres du conseil d’administration de l’entité fusionnée seront nommés par le groupe Sony.

Une transaction finale serait soumise à l’achèvement de la diligence raisonnable, à l’exécution d’accords et d’approbations contraignants définitifs, y compris les votes des actionnaires de ZEEL, a déclaré SPNI dans un communiqué séparé.

« ZEE était une franchise extrêmement bonne, qui était bien dirigée, mais en raison de l’intérêt personnel des promoteurs, l’entreprise a été complètement détruite. Ils avaient falsifié le bilan et ainsi de suite », a déclaré Vinit Bolinjkar, responsable de la recherche chez Ventura Securities.

« ZEEL était généralement confronté à des problèmes sur trois fronts – croissance, flux de trésorerie et stratégies commerciales – qui étaient essentiels pour les actionnaires. Alors maintenant, toutes ces choses ont été réglées car Sony et ZEEL ont des stratégies commerciales complémentaires, et l’accord assurera la survie de Zee et propulsera également la croissance de Sony », a-t-il ajouté.

Le conseil d’administration de ZEEL a été sous pression, après que ses investisseurs de portefeuille étrangers – Invesco Developing Markets Fund (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) et OFI Global China Fund – aient demandé la révocation de leurs administrateurs. Les promoteurs, qui détiennent ensemble une participation de 17,88 % dans ZEEL, avaient demandé la destitution des administrateurs Punit Goenka et des administrateurs non exécutifs Ashok Kurien et Manish Chokhani.

De leur côté, les cabinets de conseil en vote avaient également soulevé des problèmes de gouvernance d’entreprise comme ZEEL, notamment une augmentation des salaires de Goenka.

Dans le cadre de l’accord, Sony transférerait également certaines actions au promoteur conformément à un accord de non-concurrence, a déclaré Goenka lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré : « ZEEL a besoin de l’approbation des 3/4 des actionnaires. C’est là que l’accord est suspendu – Si les actionnaires actuels et le conseil d’administration ne sont pas d’accord avec Goenka pour diriger le spectacle, alors il n’y a aucune raison pour que l’accord soit conclu par les actionnaires actuels.

