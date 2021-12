ZEE5 Intelligence Monitor : L’avenir de l’éducation est hybride

Par Rajiv Bakshi

L’un des secteurs les plus touchés par Covid-19 était l’éducation – avec la fermeture des écoles, des collèges et des instituts d’enseignement, l’ensemble du système a dû passer en ligne du jour au lendemain.

Avec plus de 1,55 million d’écoles et 248 millions d’étudiants, l’Inde abrite le plus grand secteur de l’éducation au monde en termes de volume. L’adaptation des étudiants et des enseignants à la nouvelle normalité a entraîné un boom exponentiel de l’industrie des technologies de l’information, qui devrait passer des 800 millions de dollars actuels à près de 30 milliards de dollars d’ici 2032.

Pour identifier les tendances émergentes dominant les parents métropolitains et non métropolitains en ce qui concerne leurs attentes concernant l’éducation en ligne et les applications edtech, ZEE5 a mené l’enquête ZEE5 Intelligence Monitor.

L’enquête a mis au jour des idées et des préférences intéressantes des consommateurs en termes d’éducation en ligne. Il a été constaté que 49% des parents des métros comprennent l’importance de l’apprentissage en ligne pour leurs enfants, et 43% des parents des non-métros préfèrent l’apprentissage en ligne pour leurs enfants. Ce rétrécissement de l’écart entre les zones urbaines et semi-urbaines/rurales prouve l’accélération de l’apprentissage en ligne en tant que tendance nationale. Bien que 47% des parents pensent que l’apprentissage en ligne a amplifié les progrès scolaires de leurs enfants, plus de 40% des parents ont déclaré que la connectivité Internet était le plus grand obstacle à l’apprentissage en ligne. Les perspectives globales vis-à-vis de l’éducation en ligne ont connu une évolution positive, 50 % des parents souhaitant adopter l’apprentissage en ligne de manière permanente pour leurs enfants. De plus, 63 % des parents considèrent l’apprentissage en ligne comme un investissement dans l’avenir de leur enfant et déclarent que le prix n’est plus le frein lorsqu’il s’agit de choisir ce format.

La révolution edtech a été l’une des avancées les plus remarquables dans l’espace éducatif indien, le bénéfice le plus important étant la démocratisation de l’éducation. Il ne fait aucun doute que l’avenir de l’éducation sera un modèle hybride qui combine l’expérience d’apprentissage hors ligne en classe avec l’innovation et la créativité offertes par les plateformes edtech.

L’auteur est directeur des opérations, Revenue, Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL)

