ZEEL contre Invesco ; qu’y a-t-il pour l’entreprise d’investissement

Alors que Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) a fait appel devant la Haute Cour de Bombay contre la demande d’Invesco d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), appelant ainsi à la démission du directeur général Punit Goenka, BrandWagon Online examine le conseil d’administration qui a été nommé par Invesco Developing Markets Fund et OFI Global China, pour comprendre les avantages pour les sociétés d’investissement. Ensemble, Invesco Developing Markets Fund et OFI Global China Fund, qui appartiennent tous deux à Invesco, détiennent au total 17,88 % des parts de la société.

Le 29 septembre, la société d’investissement a demandé au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de renouveler son appel à la tenue de l’AGE appelant à la démission de Punit Goenka.

La société d’investissement a proposé la nomination de six administrateurs indépendants au conseil d’administration. En représailles, ZEE a approché la Haute Cour de Bombay le 2 octobre en déclarant que l’avis de réquisition envoyé à la société par Invesco « est illégal et invalide », affirmant qu’il est arrivé à la conclusion après avoir consulté des experts juridiques, dont d’anciens juges de la Cour suprême. «Le conseil d’administration est arrivé à cette décision en se référant à diverses non-conformités en vertu de plusieurs lois, notamment les directives du Securities and Exchange Board of India (SEBI), les directives du ministère de l’Information et de la radiodiffusion et des clauses clés de la loi sur les sociétés et de la loi sur la concurrence, et après avoir pris en compte les intérêts de tous les actionnaires et parties prenantes de la Société », a déclaré ZEE dans un communiqué le 1er octobre.

« Il est intéressant de noter qu’Invesco est un investisseur financier et non stratégique, c’est pourquoi la décision de demander la démission de Goenka est une décision surprenante. De plus, les administrateurs suggérés par les sociétés d’investissement n’ont aucune expertise dans la gestion d’une entreprise médiatique », a déclaré une source principale du secteur.

L’inclusion du conseil

Les six administrateurs indépendants supplémentaires nommés par Invesco occupent également des postes d’administrateur dans d’autres sociétés, conformément aux documents réglementaires déposés auprès du ministère des Affaires commerciales, auxquels BrandWagon Online a accès. Les nouveaux administrateurs proposés sont Surendra Singh Sirohi, Aruna Sharma, Rohan Dhamija, Gaurav Mehta, Srinivasa Rao Addepalli et Naina Krishna Murthy. “Ces six administrateurs indépendants supplémentaires viennent d’horizons divers et devraient apporter un professionnalisme, des conseils et des normes de gouvernance supplémentaires aux opérations de la société”, selon les deux actionnaires.

Voici un aperçu des administrateurs qu’Invesco a recommandé d’introniser au conseil d’administration :

Surendra Singh Sirohi a été membre (Technologie), Commission des télécommunications et secrétaire d’office du ministère de la communication et de l’informatique. Il est également membre du conseil d’administration de HFCL et était auparavant membre du conseil d’administration de Bharat Electronics pour un seul mandat de trois ans. HFCL est l’un des plus grands fournisseurs de services de projets de télécommunications pour Reliance Jio et est actuellement engagé dans le déploiement de services de réseau 4G OFC dans le nord de l’Inde. Les actionnaires de RJio comprennent RIL – qui détient près de 99,16% du capital tandis qu’environ 1% appartient aux Nahatas de HFCL à titre personnel. Nahata détient également Infotel, dont 95% a été racheté par Reliance Industries. Reliance a utilisé ces entreprises pour les enchères de spectre d’accès sans fil à large bande (BWA) afin d’influencer les prix et d’obtenir une entrée dérobée dans l’espace de téléphonie Internet.

Aruna Sharma a récemment terminé son mandat au conseil d’administration de Jindal Steel & Power Ltd. Elle a été nommée administrateur indépendant de la société pour un mandat de deux ans. Elle était également avec Doordarshan (Prasar Bharti) en tant que directeur général.

Naina Krishna Murthy est le fondateur et associé directeur du cabinet d’avocats K Law. Après avoir été nommée ombudsman externe de SB Energy, une société Softbank, elle a également été directrice de sociétés telles que National Commodity and Derivatives Exchange Ltd et siège actuellement au conseil d’administration de Bajaj Energy Ltd et d’IndoStar Capital Finance Ltd.

Rohan Dhamija est à la tête du cabinet de conseil en gestion Analysys Mason au Moyen-Orient et en Inde. Il a plus de 15 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises et aux investisseurs du secteur des TMT sur des questions stratégiques et opérationnelles. Son expérience dans les médias et les médias numériques (Internet grand public) comprend des domaines tels que la convergence, la numérisation du câble, l’économie des diffuseurs, le commerce électronique et d’autres sous-verticaux de l’Internet grand public, ainsi que les services numériques.

Srinivasa Rao Addepalli a siégé au conseil d’administration de sociétés du groupe Tata avec plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des fusions et acquisitions, de la transformation des entreprises et de l’innovation. Il était autrefois directeur de la stratégie chez Tata Communications et est maintenant le fondateur et PDG de GlobalGyan Academy.

Gaurav Mehta est partenaire de Raine Advisors India Pvt. Ltd. Il siège au conseil d’administration de la société qui est un courtier enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ce qui limite son expérience et sa connaissance des sociétés cotées en bourse en Inde. Il est intéressant de noter que les investisseurs de Raine qui ont également fait partie du conseil consultatif de la société incluent IMG Worldwide.

Le Conseil actuel

Le conseil d’administration actuel de ZEEL comprend six administrateurs, selon une source principale de l’industrie qui sont des experts du domaine et des vétérans de l’industrie des médias et du divertissement. Ces membres du conseil comprennent :

Piyush Pandey– directeur de la création dans le monde et président exécutif de l’Inde, Ogilvy, un vétéran de la publicité avec plus de 37 ans d’expérience.

Vivek Mehra – Mehra a collaboré à plusieurs initiatives politiques avec des autorités de réglementation telles que le Foreign Investment Promotion Board, la Reserve Bank of India, la SEBI, les autorités fiscales et divers ministères du gouvernement central. Il siège aux conseils d’administration de HT Media Limited, Chambal Fertilizers and Chemicals Limited, Jubilant Life Sciences Limited, Havells India Limited, Digicontent Limited, DLF Limited, entre autres.

R Gopalan – président de ZEEL avec une expérience dans les départements de l’administration économique et financière du pays avec de longs séjours au ministère du Commerce ainsi qu’au ministère des Finances, et dans les secteurs de la fabrication et des services.

Adesh Kumar Gupta – un expert-comptable, secrétaire général avec plus de 40 ans d’expérience en stratégie d’entreprise, M&A, restructuration d’entreprise, levée de fonds et fiscalité.

Alicia Yi – a occupé une série de postes de direction en travaillant avec des dirigeants de l’industrie dans les domaines des biens de consommation, de la vente au détail, de l’hôtellerie, des voyages, des loisirs, de la santé des consommateurs, des médias et du divertissement. Actuellement, elle est vice-présidente du marché mondial des consommateurs de Korn Ferry basé à Singapour.

Sasha Mirchandani – MD et fondateur de Kae Capital et co-fondateur de Mumbai Angels. Ses investissements incluent Inmobi, Healthkart, 1Mg, Myntra, Porter et Fractal Analytics. Sasha siège aux conseils d’administration de Hathway Cable et Datacom Limited, Nazara Technologies Limited, Healthkart, Young Presidents’ Organization (Mumbai Chapter) et Mumbai Angels Venture Mentors, entre autres.

L’accord Sony-ZEEL

ZEEL et Sony Pictures Networks India (SPNI) avaient annoncé leur fusion avec SPNI détenant le contrôle de 52,93 % des parts le 22 septembre. Cependant, Invesco reste ferme dans sa demande d’un conseil reconstitué. « Sony entre en tant que chevalier blanc pour ZEE. Il n’y a rien de mal à ce que deux sociétés proposent une fusion, car les PDG peuvent engager des discussions sur la fusion et ensuite approcher les actionnaires pour voter. Invesco n’avait pas de plan alternatif et, par conséquent, il serait surprenant qu’il ne soutienne pas cette fusion », a déclaré InGovern dans un tweet.

Selon des sources de haut niveau de l’industrie, il y a plus à cela qu’il n’y paraît. « L’accord est venu en premier, puis Invesco. En règle générale, une entreprise d’investissement financier détient des actions pour le compte d’une entreprise. Par exemple, entre 1996 et 1997, Kotak Mahindra avait acquis le quotidien économique Business Standard, dans le but de détenir les actions pour le compte de Pearsons. Cependant, en raison de la clause FDI, l’aiguille n’a jamais bougé. La scène semble très familière dans le cas de la situation de ZEEL et d’Invesco », a déclaré la source. A noter qu’avant l’acquisition de BS par Kotak Mahindra, Ananda Bazar Patrika Ltd (ABP) était propriétaire du quotidien économique. Selon la clause d’investissement direct étranger (IDE), une entreprise étrangère ne peut détenir que jusqu’à 26% du capital de la presse ou des chaînes d’information.

Une autre situation qui a été cartographiée était lorsque Rupert Murdoch (21st Century Fox) a conclu un accord avec Robert Iger (The Walt Disney Company). La conversation a commencé bien avant l’annonce officielle en décembre 2017. « Il faut beaucoup de temps pour arriver à un niveau d’accord exclusif sur la feuille de conditions, après quoi les audits commencent à accéder à toutes sortes de rapports financiers, en plus du contenu, comme dans ce contenu. cabinet est impliqué », a déclaré un analyste principal, qui n’a pas souhaité être nommé.

Fait intéressant, Goenka a vendu Ten Sports à Sony en août 2016, et l’accord a été conclu par la même équipe de direction, dirigée par NP Singh, directeur général et PDG de Sony Pictures Networks India (SPNI). Il n’est donc pas surprenant que Goenka soit à la recherche d’un autre tour d’un tel accord, a déclaré la source, sous couvert d’anonymat. « La répétition générale a eu lieu il y a six ans », a-t-il déclaré.

Selon les analystes du secteur et les sociétés de conseil, la proposition d’Invesco entraînera de la volatilité et de l’incertitude, contrairement à l’accord stratégique ZEE-Sony qui libérerait de la valeur pour les actionnaires.

Avec NCLT pour entendre l’affaire, lundi midi, l’enjeu est de taille. Les résultats : seul le temps nous le dira.

