ZEEL dévoile la deuxième édition de la campagne #TVIsFamily

ZEE Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) a lancé la deuxième édition de la campagne #TVIsFamily pour la Journée mondiale de la télévision. La campagne vise à personnifier la télévision et met l’accent sur le rôle important qu’elle joue dans chaque famille. Dans la dernière édition, le diffuseur a présenté des pairs de la télévision – radio, téléphone portable, ordinateur portable, cinéma, etc. Alors que la campagne reconnaît l’influence croissante d’autres gadgets dans la vie des utilisateurs pour la consommation de contenu, elle souligne que 765 millions de personnes à travers le pays passe encore 903 milliards de minutes à regarder la télévision chaque semaine.

« La télévision est le média le plus fiable et le plus préféré, atteignant 200 millions de foyers depuis des décennies. Nous sommes ravis de lancer cette année une autre édition de la campagne #TVIsFamily, dans laquelle nous avons essayé de donner vie au lien émotionnel que le public entretient avec la télévision. L’année dernière, le film publicitaire a reçu une réponse phénoménale de la part des téléspectateurs qui se sont rendu compte du lien qu’ils partagent avec la télévision », a déclaré Kartik Mahadev, directeur du marketing, entreprise de contenu, ZEEL.

L’introduction de la télévision a été véritablement transformatrice et progressive pour l’industrie mondiale du divertissement, a noté Mahadev. Selon lui, la télévision a fourni une énorme plate-forme aux créateurs, artistes et autres en étant un moyen efficace d’apporter leur travail dans tous les foyers du monde entier. « Avec l’émergence de plus en plus de supports de divertissement et d’information au cours des dernières années, nous voulions mettre en évidence le fait que la télévision aura toujours un accord indéniable avec les téléspectateurs pour les générations à venir », a-t-il ajouté.

ZEEL a lancé cette campagne le 19 novembre. Le réseau construit des murs numériques sur ses propriétés de médias sociaux, partageant des photos de familles reconnaissant la télévision comme faisant partie intégrante de leur vie. En outre, le mur numérique comprend également les acteurs vedettes de certaines émissions de ZEE telles que Kumkum Bhagya de ZEE TV et Hruta de ZEE Bangla à Neeyum Njanum de ZEE Keralam et Rowdy Gari Pellam de ZEE Telugu.

