ZEEL entame un processus de due diligence pour une fusion avec Sony Pictures Networks

Zee Entertainment (ZEEL) a entamé le processus de due diligence pour son projet de fusion avec Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale du japonais Sony Corp, à la suite d’un accord non contraignant signé en septembre.

Le processus de diligence raisonnable a commencé et bat son plein maintenant, car les entreprises doivent le fermer dans le délai de 90 jours stipulé. Il s’agit en fait d’un « horaire serré », étant donné que les deux sociétés ont une forte présence dans les métros et les grandes villes, ont déclaré des sources proches du développement.

L’équipe de direction de ZEEL travaille sur le processus, qui devrait être terminé avant la date limite. Les sociétés mènent des diligences dans leurs différents centres, à la suite desquelles un accord définitif serait conclu, a indiqué l’une des sources. Cette décision intervient à un moment où ZEEL est impliqué dans une bataille juridique avec son principal investisseur Invesco Developing Markets Fund, qui détient une participation de 17,88 % dans la société de médias. Le fonds américain avait demandé l’éviction de certains administrateurs, alléguant une violation des normes de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’une reconstitution du conseil d’administration actuel.

En septembre, ZEEL et SNPI avaient signé un term sheet sans engagement pour combiner les réseaux linéaires, les actifs numériques, les opérations de production et les bibliothèques de programmes des entreprises. Dans le cadre de l’accord, SPNI injectera également environ 1,58 milliard de dollars dans l’entité fusionnée, ce qui pourrait être utilisé pour poursuivre d’autres opportunités de croissance.

La société fusionnée sera une société cotée en bourse, Punit Goenka de ZEEL demeurant son directeur général et PDG pendant cinq ans.

