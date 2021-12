ZEEL, MedPlus Health, Kotak Mahindra Bank, LT, Axis Bank, actions Vedanta en bref

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient à nouveau un début positif jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des F&O.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 affichaient à nouveau un début positif jeudi, jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 84 points ou 0,5% à 17 062 sur la bourse de Singapour au début des échanges, laissant présager une ouverture pour les indices principaux. Lors de la session précédente, S&P BSE Sensex a ajouté 611 points ou 1,09% pour clôturer à 56 930 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 a augmenté de 184 points ou 16 955. « Le rallye de retrait s’est poursuivi sur le marché et le Nifty entre maintenant dans une résistance aérienne cruciale d’environ 17 000 à 17 200 niveaux. Il y a plus de chances que Nifty recule à proximité de cette zone au cours des prochaines sessions. Le support immédiat est placé à 16830 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Services de santé MedPlus : MedPlus Health, dont l’introduction en bourse a reçu 52,59 fois la souscription, fera ses débuts en bourse le jeudi 23 décembre 2021. Le prix d’émission final est fixé à Rs 796 par action.

ZEEL : Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEE) et Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale indirecte de Sony Pictures Entertainment Inc, ont signé mercredi un accord définitif pour créer l’une des plus grandes sociétés de médias et de divertissement du pays.

Banque Kotak Mahindra: Une branche de la banque Kotak Mahindra a annoncé mercredi avoir acquis le portefeuille de financement de véhicules de tourisme de la plate-forme de prêt captive de Ford Motor Company pour un montant non divulgué.

Larsen & Toubro : La branche construction de Larsen & Toubro a remporté une importante commande pour son activité Bâtiments et Usines auprès d’un promoteur réputé. L’activité résidentielle de Buildings and Factorys a obtenu cette commande pour la construction de l’un des plus grands cantons résidentiels de Bangalore. Le projet comprend la construction de 6 768

appartements répartis sur 39 Tours avec 2 Sous-Sol + Rez + 27 à 31 Étages.

La Banque Axis: Axis Bank a alloué 26 000 débentures de premier rang non garanties imposables et remboursables non convertibles (SÉRIE 6) d’une valeur nominale de 10 lakh Rs chacune (débentures), en espèces, au pair totalisant 2 600 crores de Rs au taux de coupon de 6,99 % pa payable annuellement , sur la base d’un placement privé.

Védanta : Vedanta a annoncé mercredi qu’il prévoyait de lever jusqu’à 1 000 crores de roupies par le biais d’obligations non convertibles (NCD). À cet égard, la société tiendra une réunion de son comité des administrateurs dûment constitué la semaine prochaine, a déclaré Vedanta Ltd dans un dossier déposé auprès de l’ESB.

