Zegama Aizkorri est de retour dans une édition différente

09/07/2021 à 14h00 CEST

Sport.es

Renvoie le Zegama – Aizkorri, l’une des courses les plus attendues pour les coureurs de montagne, avec une édition différente dans laquelle vous pouvez concourir via l’application Courses de trail ouvertes. La mythique épreuve en montagne, qui devait avoir lieu durant le week-end du 6 juin, a été suspendue en raison des recommandations des autorités sanitaires, mais l’organisation a présenté une proposition de carrière différente et surtout sûre. Ainsi, les inscriptions sont désormais ouvertes, avec 50 numéros quotidiens disponibles jusqu’au 30 septembre. Tout cela permettra à beaucoup plus de coureurs de participer à l’événement. Salomon est à nouveau sponsor officiel de l’événement, et encourage tous les amoureux de la montagne à participer à cette compétition historique.

C’est la deuxième année que Zegama ne peut pas se tenir, du moins de manière conventionnelle. Au 2020 le concours s’est déroulé virtuellement, avec plus de 12.000 participantsEn raison de l’urgence sanitaire et, dans cette édition, cela peut se faire en personne avec une limite de 50 numéros par jour. C’est une course spéciale pour les passionnés de trail qui, année après année, voyagent du monde entier pour vivre une expérience unique, fruit non seulement du caractère spectaculaire de leur parcours mais aussi de la passion des habitants de cette commune basque. Pays. . Tout cela a fait du Zegama-Aizkorri une étape importante pour tout coureur, un test qui doit être effectué au moins une fois dans sa vie.

La course peut se dérouler du 1er juillet au 30 septembre, offrant la possibilité de le faire en une seule fois ou par étapes à ceux qui le souhaitent. Il y aura 4 sections disponibles pour compléter le test de 42 km et 5 472 m de dénivelé cumulé de manière séquentielle.

Pour ceux qui veulent faire la course par étapes, les segments du Zegama-Aizkorri 2021 ils sont:

Zegama – Otzaurte (km 0 – km 7) Otzaurte – St Spiritu (km 7 – km 20)St Spiritu – Moano (km 20 – km 34)Moano – Zegama (km 34 – km 42)

La course doit être terminée au plus tard le 30 septembre et les classements officiels sont validés grâce aux données de l’application Open Trail Races. Les vainqueurs recevront du matériel Salomon en fonction de leur position dans le classement et tous les participants qui parviendront à boucler les 42 km recevront un diplôme de finisher. De plus, une chaussure Salomon sera tirée au sort parmi les coureurs qui partageront leur numéro dans leur flux Instagram en mentionnant @ salomon.spain avec le hashtag # Zegama2021.

Les inscriptions sont désormais disponibles sur le site de Rock le sport Et en téléchargeant simplement l’application sur votre téléphone, tous ceux qui rejoindront le défi pourront profiter de la course et figurer dans les classements officiels. Une fois l’inscription effectuée, les participants recevront le maillot officiel de la course ainsi que le sac du coureur, ainsi que le précieux numéro qu’ils pourront retirer au Maison de la Culture de Zegama. Ce sera une édition unique qui donnera à beaucoup plus de coureurs la chance de réaliser leur rêve et de vivre l’excitation de participer à la Zegama-Aizkorri d’une manière différente.