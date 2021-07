Zeitworks, spin-out de Madrona Venture Labs, lève 2 millions de dollars et fait appel au vétérinaire de Seattle Jay Bartot en tant que nouveau PDG

Le PDG de Zeitworks, Jay Bartot. (Photo de Zeitworks)

Nouveau financement : Zeitworks, une startup de Seattle qui aide les entreprises à améliorer leurs opérations commerciales, a levé 2 millions de dollars supplémentaires et a ajouté un nouveau PDG.

Nouveau PDG : Le vétéran de longue date de la technologie de Seattle, Jay Bartot, rejoint Zeitworks en tant que PDG, en remplacement de Ryan Windham, qui dirige l’entreprise depuis sa sortie de Madrona Venture Labs (MVL), le studio de démarrage du groupe Madrona Venture, basé à Seattle.

Le parcours de Bartot : Il était auparavant CTO pour MVL et a travaillé chez Hulu et Alliance Health Networks. Bartot a également cofondé des startups telles que Medify (qui a été acquise par Alliance) et Farecast, la startup de prévision des prix des billets d’avion qui a été incubée à l’intérieur de Madrona et a finalement été acquise par Microsoft en 2008.

Pourquoi Zeitworks ? Bartot a travaillé en étroite collaboration avec Zeitworks alors qu’il se transformait d’une idée en une entreprise réelle au sein de MVL. Lorsque Windham a annoncé qu’il devait prendre du recul pour des raisons de santé personnelle l’année dernière, le conseil d’administration de Zeitworks a demandé à Bartot d’intervenir.

“Bien que j’aime l’équipe de MVL et que je sois très fier du processus que nous avons construit et évolué au cours des cinq dernières années, j’ai ressenti l’appel de la nature dans mon âme pour intervenir pour diriger Zeitworks, pour finalement revenir à un rôle opérationnel », a déclaré Bartot à ..

Et après? Avec le nouveau financement de Jazz Ventures et de Madrona Venture Group, Zeitworks prévoit d’ajouter plus de clients pilotes et de développer son logiciel qui utilise l’apprentissage automatique pour suggérer des améliorations aux processus métier répétitifs d’une entreprise.

Le logiciel capture des données telles que les mouvements de la souris ou les clics du clavier, calcule les chiffres, puis recommande une intervention – automatisation ou augmentation d’un processus, par exemple. Les cas d’utilisation incluent le traitement des réclamations, l’intégration des employés, le traitement des commandes ou la gestion des retours.

« Il existe une formidable opportunité d’exploiter ces données et d’offrir une valeur énorme aux clients qui souhaitent la transparence de leurs processus manuels/humains et souhaitent finalement optimiser leurs opérations et leurs résultats », a déclaré Bartot.

Zeitworks prévoit de doubler la taille de son équipe de 6 personnes. Il a levé 6,5 millions de dollars à ce jour, dont un tour de 4,5 millions de dollars l’année dernière. Les autres bailleurs de fonds incluent l’ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff. Le co-fondateur de Blue Nile et de Wetpaint, Ben Elowitz, est co-fondateur de Zeitworks, bien qu’il n’ait pas de rôle opérationnel. Windham, l’ancien PDG de Cedexis, reste membre du conseil d’administration et accompagne les projets stratégiques.

« La vaste expérience de Jay dans la création de données innovantes et de produits axés sur l’apprentissage automatique le place dans une position unique pour diriger l’entreprise à travers la prochaine étape de développement de produits et de technologies », a déclaré John Lee, partenaire de Jazz Ventures, qui rejoindra le conseil d’administration de Zeitworks à la suite le nouveau financement.