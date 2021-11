Zelda: BotW, Super Mario 64 et Pokémon GO en lice pour le prix Golden Joystick ‘Ultimate Game Of All Time’

Image : Nintendo

Les récompenses Golden Joystick de Future Publishing sont un pilier de l’industrie britannique des jeux depuis un certain temps déjà (les récompenses ont commencé en 1983), et cette année, nous avons la chance de voter pour le « jeu ultime de tous les temps » pour marquer 50 ans de jeu.

Pour en arriver là, les Golden Joystick Awards ont réuni un jury d’experts et de légendes de l’industrie, dont Katsuhiro Harada (Tekken série), Debbie Bestwick MBE (Team17), Gary Penn (DMA Design, Grand Theft Auto), Keith Stuart, Keza MacDonald (tous deux de The Guardian), Shahid Ahmad (ancien responsable de la division du contenu stratégique de Sony) et un large éventail de journalistes des marques de jeux Futures, telles que le magazine Edge, Retro Gamer et GamesRadar.

Cette équipe a dû réduire la liste initiale de 150 jeux par rapport aux 1,1 million de jeux vidéo sortis depuis l’arrivée de Espace informatique en 1971 – le premier jeu disponible dans le commerce. Cette liste a ensuite été réduite par le jury à 20 jeux, en tenant compte d’éléments tels que la réception critique, l’héritage, l’impact commercial, l’impact social et leur point de vue personnel.

Au cas où vous vous poseriez la question, voici la liste finale :

Minecraft

Le dernier d’entre nous

Doom (1993)

Tetris

Super Mario 64

Combattant de rue II

Envahisseurs de l’espace

Portail

Pokémon GO

Super Mario Kart

Grand Theft Auto V

Super Mario Bros 3

La Légende de Zelda : Breath of the Wild

Halo : le combat a évolué

Âmes sombres

Engrenage en métal solide

Half Life 2

Call of Duty 4 Modern Warfare

Pac-Man

SimCity (1989)

Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d’ajouts du monde de Nintendo, ainsi que quelques omissions notables – mais, comme Future s’empresse de le noter, il y avait une méthode à la folie :

Les juges ont été confrontés à plusieurs reprises à ce défi : combien de titres d’une franchise particulière devrions-nous inclure ? Comment évaluez-vous quel jeu d’une série en particulier mérite une élévation au-dessus de tous les autres ? Ces décisions ont fait l’objet d’un long débat – à une profondeur que vous pourriez ne pas croire – mais en vous appuyant sur les critères de jugement énumérés ci-dessus. Assez souvent, un jeu a été choisi qui n’est même pas * techniquement * le meilleur de sa propre série.

