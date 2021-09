Zelda: Breath Of The Wild et Splatoon 2 recevront de nouvelles versions physiques avec DLC inclus au Japon

Image : Nintendo

Les fans de Nintendo au Japon pourront bientôt acheter de nouvelles versions physiques de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Splatoon 2 qui incluent leur DLC respectif, a-t-il été annoncé.

Nintendo a partagé la nouvelle hier pendant toute l’agitation de Direct (les diffusions japonaises de Directs contiennent souvent une étrange différence avec les versions occidentales) et a résumé l’annonce sur les réseaux sociaux. Les deux nouvelles versions seront lancées le 8 octobre.

ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス』と『スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション』は10月8日(金)発売。#ゼルダの伝説#BreathoftheWild #スプラトゥーン2#Splatoon2#NintendoDirectJP pic.twitter.com/jK8t0L8ewx— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 23 septembre 2021

Aucun produit de ce type n’a encore été annoncé pour l’ouest, ce qui signifie que vous devrez acheter séparément le pass d’extension de Breath of the Wild et l’extension Octo de Splatoon 2 si vous souhaitez profiter du contenu supplémentaire. Bien sûr, nous veillerons à garder un œil sur tout développement sur une version occidentale si une telle chose existe à l’avenir.

Achèteriez-vous ces éditions physiques si elles se rendaient à l’ouest ? Possédez-vous déjà les jeux de base et/ou les extensions de toute façon ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.