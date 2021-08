Zelda: Breath Of The Wild Player enquête sur l’eau empoisonnée du jeu

Image : Waikuteru / Nintendo

Au fil des ans, les joueurs de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ont découvert toutes sortes de secrets de problèmes qui provoquent le chaos dans des coffres au trésor “impossibles” et même une salle de débogage secrète. L’un des secrets de la catégorie « idées qui n’ont jamais été incluses dans le jeu final » est l’eau empoisonnée, une fonctionnalité qui semble avoir progressé assez loin dans le développement, mais qui n’a finalement jamais été utilisée.

L’eau empoisonnée inutilisée de Breath of the Wild est connue depuis un certain temps – dès 2018, sinon avant – mais l’utilisateur de YouTube Waikuteru a partagé une nouvelle vidéo donnant une plongée beaucoup plus approfondie sur la façon dont tout cela fonctionne. Dans le clip ci-dessous, dans lequel les outils de modification sont utilisés pour inonder Hyrule de goop violet, vous verrez comment Link et les ennemis auraient interagi avec.

Comme vous vous en doutez, Link et les PNJ peuvent tous subir des dégâts en étant dans l’eau, bien que différents personnages souffrent à des rythmes différents. Fait intéressant, toutes les techniques habituelles de traversée de l’eau de Link, comme la natation ou l’utilisation de radeaux, fonctionnent très bien, mais toucher le poison épuisera rapidement votre santé.

Curieusement – et cela indique peut-être où le développement de l’idée a pu s’arrêter – certains personnages amicaux marchent directement dans l’eau, disparaissant ou périssant immédiatement. C’est un peu sinistre, à vrai dire, et nous imaginons que les PNJ auraient pu être programmés pour éviter de faire une telle chose si la fonctionnalité était restée.

Quoi qu’il en soit, la vidéo nous donne un aperçu fascinant de l’une des fonctionnalités inutilisées du jeu. Qui sait, peut-être que l’idée sera revisitée pour la suite ?

Aimeriez-vous voir de l’eau empoisonnée dans le prochain jeu Zelda ? Pouvez-vous imaginer un Master Mode où toute l’eau a été transformée en ce cauchemar mortel ? *Frissons*.