Zelda: Breath Of The Wild ‘Second Wind’ Mod obtient sa plus grande mise à jour à ce jour

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une extension officielle de La Légende de Zelda : Breath of the Wild, le mod Second Wind créé par des fans et téléchargeable gratuitement est sur notre radar depuis un certain temps maintenant.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Second Wind se concentre sur l’extension du jeu de base avec de nouveaux objets, personnages et lieux, ainsi que sur l’introduction de nouveaux éléments d’histoire.

Le mod vient de recevoir sa plus grande mise à jour (v1.9.10), qui introduit une toute nouvelle ville appelée Ordon ainsi qu’un groupe de PNJ uniques, une boutique, un forgeron, de nouvelles quêtes et un tout nouveau scénario principal.

Comme pour tout mod créé par des fans, ce n’est pas officiellement sanctionné par Nintendo, mais c’est incroyable de voir à quel point il est raffiné. Vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de cette page.