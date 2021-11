Zelda Game & Watch : un magnifique objet de collection pour les fans de Nintendo

Vous vous souviendrez peut-être que plus tôt cette année, c’était le 35e anniversaire de The Legend of Zelda. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de fanfare pour célébrer le fait (même après la mort de Mario), Nintendo a révélé de manière tangentielle qu’une nouvelle édition de Game & Watch: The Legend of Zelda serait lancée plus tard dans l’année.

Maintenant, ce moment est enfin venu. Ce petit appareil génial a trois jeux classiques de Zelda – The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening – un jeu Game & Watch classique, et la possibilité d’agir à la fois comme une horloge (ou montre) et une minuterie avec des éléments thématiques de Zelda qui parcourent l’écran.

Source : Rebecca Spear / iMore

Il peut sembler un peu idiot d’acheter cet appareil pour un peu moins que le prix d’un jeu Switch, surtout lorsque vous pouvez déjà jouer à ces trois jeux Zelda sur votre Switch via l’abonnement Nintendo Switch Online. Cependant, en ce qui concerne l’histoire de Nintendo, ce petit appareil est le moyen idéal pour se souvenir des petits débuts de Zelda et de Nintendo. Après tout, les appareils Game & Watch originaux ont fait de Nintendo un nom bien connu dans les années 80 grâce au mensonge d’un homme d’affaires suédois. On pourrait dire que sans le Game & Watch, nous n’aurions pas le Switch ou Zelda.

Les appareils Game & Watch originaux ont fait de Nintendo un nom familier dans les années 80.

Contrairement au Game & Watch d’origine, celui-ci est doté d’un écran LCD couleur, d’une batterie interne rechargeable et d’un câble de chargement USB-C. Les couleurs sont très vives et ont fière allure en personne. La première fois que je l’ai démarré, j’ai été accueilli avec la mélodie et l’illustration familières de Zelda « Dun dun dun dun dun » pour le jeu Zelda original. Heureusement, vous pouvez également modifier la luminosité de l’écran et baisser le volume au minimum si vous ne voulez pas entendre les sons du jeu. Pour accéder aux titres Zelda, j’appuie simplement sur le bouton Jeu et je choisis parmi les options du menu. J’étais heureux de constater que l’appareil se souvient exactement où j’étais lorsque je quitte un jeu afin que je puisse librement sauter entre tous les jeux ou modes sans perdre ma place.

Puisqu’il offre une horloge, je l’ai installé sur mon bureau où je peux regarder Link courir en vainquant les ennemis au fil du temps. Je peux même intervenir et me battre pour lui si je le souhaite tout en restant en mode horloge. Il y a aussi une minuterie avec des thèmes de Zelda II où les nombres sont composés de pièces Triforce et vous pouvez changer l’arrière-plan à plusieurs endroits différents du jeu. Ensuite, vous pouvez regarder Link affronter les méchants pendant que le temps s’écoule. C’est vraiment cool.

Cet appareil est vraiment petit et fin, ce qui me permet de le glisser très facilement dans ma poche ou mon sac à main. Cependant, je vous recommande de vous procurer une sorte d’étui ou de sac de transport pour protéger l’écran lorsque vous êtes en déplacement. Le câble USB-C vers USB inclus est assez court, mais de bonne longueur si vous décidez de charger le Game & Watch à l’aide d’une station d’accueil Nintendo Switch.

Le Zelda Game & Watch vaut-il la peine d’être acheté ?

Source : Rebecca Spear / iMore

The Game & Watch: The Legend of Zelda est plus un objet de collection pour les fans dévoués de Nintendo ou ceux qui collectionnent tout Zelda. Il propose trois jeux Zelda amusants et un jeu classique de Game & Watch sur lequel le visage de Link est giflé. Si vous êtes intéressé par l’histoire de Nintendo ou si vous êtes un grand fan de Zelda, alors ce sera un excellent objet de collection à avoir. Sinon, vous voudrez peut-être simplement vous en tenir aux jeux Zelda classiques proposés sur Switch.

C’est dangereux d’y aller seul

Game & Watch : La Légende de Zelda

Quatre jeux classiques

Emportez ce superbe objet de collection partout avec vous et accédez à The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ainsi qu’à une version modifiée d’un jeu classique de Game & Watch.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.