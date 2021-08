Zelda: Le mod d’extension “Second Wind” de Breath Of The Wild ajoute le patron et les mammouths de l’âge de la calamité

Image : Waikuteru

Nintendo en a apparemment fini avec La Légende de Zelda : Breath of the Wild mais cela n’a pas empêché la communauté de modding de continuer à soutenir l’un des meilleurs jeux disponibles sur Switch et Wii U.

Plus tôt cette année, une extension non officielle de Breath of the Wild intitulée « Second Wind » a été publiée. Au cas où vous auriez manqué notre article original, il s’agit d’un projet de “DLC gratuit à grande échelle” réalisé par “plus de 50 personnes” – avec de nouvelles quêtes, zones, armes, PNJ et ennemis. Il comprenait également des révisions du contenu existant et des améliorations de la qualité de vie.

Maintenant, dans une mise à jour – le même mod a ajouté un tout nouveau combat de boss (une bataille contre Sooga – un boss dans Hyrule Warriors: Age of Calamity), des mammouths et de nouvelles armes. C’est incroyable de voir à quel point la communauté de modding est allée avec l’exceptionnelle aventure en monde ouvert de Link.

Cela ne s’arrête pas là non plus. Sooga apparaîtra également lors du combat de Link contre Master Kohga. Voici un aperçu :

Vous pouvez en savoir plus sur l’extension Second Wind (et toutes les mises à jour) sur la page de répartition du projet et voir plus de séquences sur la page YouTube de Waikuteru. Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour pour Second Wind ? Dites-nous ci-dessous.