Zelda: Le mod d’extension « Second Wind » de Breath Of The Wild ajoute une toute nouvelle bataille Octo Boss

Un mod qui ne cesse de s’améliorer est The Legend of Zelda: Second Wind – Extension A Breath of the Wild. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, il s’agit d’un mod « DLC gratuit à grande échelle » ajoutant de nouvelles quêtes, zones, armes et boss, et il révise le contenu existant.

Nous avons jeté un coup d’œil à la toute nouvelle bataille de boss Hinox King la semaine dernière, et maintenant le modder Breath of the Wild Waikuteru est de retour avec une vidéo du nouvel Octo Boss – un grand Octarock trouvé dans la zone remaniée « Strock Lake » dans le monde du jeu .

Il se trouve également qu’il fait partie des 12 boss liés à la quête « Labours of the Hero », où vous serez récompensé par un bouclier hylien incassable à la fin de la quête. Voici un aperçu de la quête de la page du projet :

« Cette quête est déverrouillée une fois que Link quitte le château d’Hyrule après avoir obtenu le bouclier hylien. Après avoir reçu la quête du moine Ruya Nala, Link est chargé de voyager près de Champion’s Gate, qui se trouve à l’est du désert Gerudo dans la région des hautes terres Gerudo. Lorsque Link atteint l’emplacement indiqué sur la carte, un sanctuaire émerge du sol. Il s’agit du sanctuaire Ruya Nala.

« Une fois que Link entre dans le sanctuaire et atteint la chambre principale, les mots « The Ancient Trials » apparaissent, signalant à Link la nature de ce sanctuaire. Après avoir parlé au moine Ruya Nala, Link a pour objectif de vaincre douze boss à travers Hyrule. pour l’emplacement de ces boss sont indiqués dans les statues dans toute la salle principale. »

Si vous souhaitez voir plus de ce mod en action, voici notre couverture précédente :

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un projet conçu par des fans et qu’il n’est pas officiellement sanctionné par Nintendo. Que pensez-vous du boss Octo de la dernière mise à jour « Second Wind » ? Commentez ci-dessous.