Zelda: Les joueurs de Skyward Sword HD signalent un problème de verrouillage logiciel frustrant

Grâce à la sortie le mois dernier de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, une toute nouvelle génération de fans découvre l’histoire d’ouverture de la série pour la première fois. Espérons que ceux d’entre vous qui ont eu la chance d’essayer ont progressé sans heurts – malheureusement, d’autres n’ont pas été aussi chanceux.

Au cours des deux dernières semaines, un certain nombre de joueurs ont signalé un problème de verrouillage logiciel exaspérant présent dans le jeu qui entrave la progression du joueur à l’installation minière de Lanayru. À l’intérieur de l’installation, une section charge le joueur de déplacer une caisse dans plusieurs directions sur un chemin afin de créer une plate-forme pour atteindre une zone plus élevée; Malheureusement, certains constatent que la caisse reste coincée dans une position inconfortable et ne peut pas être déplacée sur tout le chemin.

Le problème a été capturé par l’utilisateur de Reddit Sawyerqs ci-dessous

[SS] Le glitch de la boîte des installations minières de Lanayru vous enferme dans une pièce. de zelda

C’est certainement un petit problème étrange, et personne ne semble avoir de réponse précise quant à la raison pour laquelle cela pourrait se produire ou aux actions qu’un joueur doit entreprendre pour le déclencher. Nous avons réussi à terminer cette section du jeu sans problème lors de notre propre partie, cela ne semble donc affecter que certains joueurs.

S’exprimant sur Reddit, les joueurs ont partagé leurs propres expériences avec le problème et comment ils ont réussi à le résoudre :

“Cela m’est arrivé aussi. J’ai redémarré la console plusieurs fois maintenant et rechargé une sauvegarde. J’espère qu’ils résoudront ce problème car maintenant je suis bloqué et je ne veux vraiment pas redémarrer le jeu”

“Il m’est arrivé la même chose. J’ai complètement fermé le jeu et quand j’ai [finally] est revenu dans la pièce où il a été réparé.”

“Wow, je pensais qu’il me manquait quelque chose, mais non, je suppose que c’est vraiment un problème. C’est un peu frustrant de devoir revenir dans cette pièce à cause de cela, mais bon, peut-être que Nintendo corrigera cela pour les autres joueurs. “

Si vous êtes tombé sur cet article parce que vous êtes coincé dans le même bateau que ces joueurs malchanceux, fermer complètement le logiciel et retourner dans la pièce en question semble être la meilleure solution. Si vous lisez ceci avant d’atteindre cette partie du jeu, il serait peut-être sage de vous assurer de sauvegarder régulièrement pendant votre séjour à l’installation minière de Lanayru, juste au cas où !

Avez-vous eu des problèmes avec cette partie du jeu ? Comment avez-vous trouvé Zelda : Skyward Sword HD ? Faites le nous savoir dans les commentaires.