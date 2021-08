Zelda: Skyward Sword HD était le jeu le plus vendu de juillet aux États-Unis, même en réduisant les ventes numériques

Il semblerait que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ait connu un bon début de vie aux États-Unis, devenant le jeu le plus vendu dans la région lors de son lancement en juillet.

C’est selon les nouvelles données de Mat Piscatella, directeur exécutif et conseiller de l’industrie du jeu chez The NPD Group. Ce n’était pas le mois le plus chargé pour les nouvelles versions, mais si l’on considère le fait que Skyward Sword HD n’a été lancé que le 16 du mois et que Nintendo ne divulgue pas les ventes numériques à inclure dans ces rafles, c’est un réalisation assez solide :

Image : @MatPiscatella / Le groupe NPD

Comme vous pouvez le voir, étant donné que Nintendo ne partage pas les données de vente numériques, tous les titres Nintendo de cette liste sont constitués uniquement de ventes physiques. Call of Duty : Guerre froide des Black Ops en second lieu, par exemple, est suivi à la fois physiquement et numériquement, ces ventes combinées étant incluses ici.

Skyward Sword HD est également allé directement au numéro un des classements physiques hebdomadaires britanniques et des classements physiques hebdomadaires japonais.

Avez-vous pris une copie du jeu? Pensiez-vous qu’il grimperait au premier rang des charts ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.