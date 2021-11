Zelda: Skyward Sword On Switch a déjà égalé ses ventes à vie sur Wii

Image : Nintendo

Il semble que la décision de Nintendo de remasteriser et de porter sa version Wii 2011 La Légende de Zelda : Skyward Sword HD au Switch a bel et bien payé.

Dans le dernier rapport financier de la société, il a été révélé que la version Nintendo Switch du jeu s’était déjà vendue à 3,60 millions d’unités au 30 septembre 2021. Comme le soulignent de nombreuses autres sources, cela signifie qu’elle correspond déjà aux ventes à vie du jeu Wii original ( environ 3,67 millions, selon l’analyste du secteur Daniel Ahmad) en seulement 77 jours.

Skyward Sword HD vendu à peu près le même que l’original Wii, probablement plus maintenant Les ventes de Wii sont signalées autour de 3,5 à 3,7 millions pic.twitter.com/NDarGiIrfF – Jon Cartwright (@JonComms) 4 novembre 2021

Nintendo a connu un énorme succès avec un certain nombre de rééditions au cours de la génération Switch, et évidemment, le jeu le plus vendu, Mario Kart 8 Deluxe – qui a désormais décalé 38,74 millions d’unités, est basé sur un titre de la génération Wii U. Il est également officiellement plus vendu que l’entrée Wii. Alors que Skyward Sword on the Switch a été un succès, il n’est pas surprenant que cela soit encore loin Souffle de la nature, qui compte désormais 24 millions de ventes dans le monde.

Si vous n’avez pas encore essayé Skyward Sword sur le Switch, il propose des graphismes HD, des améliorations de la qualité de vie, des commandes traditionnelles (et une prise en charge des mouvements) et d’autres fonctionnalités telles que la prise en charge des amiibo. Vous pouvez lire notre critique pour un aperçu ou regarder notre vidéo :

Avez-vous ajouté au total des ventes de Skyward Sword sur la Nintendo Switch ? Dites-nous ci-dessous.