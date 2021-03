Zelda: The Wind Waker a prouvé que nous ne savons pas toujours ce que nous voulons – Fonctionnalité

Pour célébrer le 35e anniversaire de The Legend of Zelda, nous exécutons une série de fonctionnalités examinant un aspect spécifique – un thème, un personnage, un mécanisme, un emplacement, une mémoire ou autre chose – de chacun des jeux Zelda principaux. Aujourd’hui, Alex repense à Space World 2001 et au choc qu’il a éprouvé en regardant le « dessin animé » Zelda pour la toute première fois via un fichier de film flou de la taille d’un timbre-poste …

Quiconque avait le doigt même légèrement sur le pouls proverbial de Nintendo en 2001 se souvient de la réaction initiale des fans à La légende de Zelda: The Wind Waker.

Pour les non-initiés, disons simplement que c’était loin d’être positif; certains étaient certainement enthousiastes, mais le changement radical de direction artistique après avoir vu une démo technologique l’année précédente ressemblait beaucoup plus à Ocarina du temps (mais avec beaucoup, beaucoup plus de polygones), mais la réponse de la plupart des gens a été ‘wat’.

Zelda était considéré comme l’un des jeux les plus « matures » de la gamme de Nintendo depuis un bon bout de temps, et voir les débuts de la prochaine génération de la franchise ressembler davantage à des dessins animés provoquait des ondulations dans toute la communauté. Cette réaction a été lentement et assurément galvanisée par les médias qui ont surnommé le jeu «Celda», jouant sur les graphismes cel-shaded qui ont provoqué tout ce tollé.

Regarder en arrière sur tout cela est vraiment un peu embarrassant, notamment parce que j’étais moi-même fermement dans le ‘noooooo mon jeu vidéo est ruuuuined’ camp. Si le style artistique était kiddified alors sûrement le gameplay allait aussi être bouleversé, et étant le gigantesque obélisque de la maturité que j’avais à neuf ans, j’étais furieux.

Ensuite, le jeu est sorti et s’est avéré être l’une des entrées les mieux reçues de toute l’histoire de la série. Nintendo a pris un sacré pari et non seulement noyé Hyrule sous des milliards de litres d’eau salée, mais nous a également donné le vieux switcheroo avec tant de tropes classiques en permettant à cette civilisation actuelle d’avoir évolué à partir de la terre que nous connaissions autrefois: Zoras a abandonné l’eau et est devenu le Rito qui nage dans l’air; Kokiri s’est rapproché de la nature et est devenu le petit Koroks bancal; Ganondorf s’est fait pousser la barbe.

© Avenir Un échantillon d’opinion de fans contemporains dans le numéro de décembre 2001 du magazine NGC. Bon vieux «Shigsy».

D’un point de vue thématique, il a réinventé une grande partie de ce que nous savions sur Zelda et a réussi à tout ramener à la tradition originale avec laquelle nous étions devenus si familiers. C’est une évidence ces jours-ci, mais y jouer pour la première fois et découvrir tous les liens avec le passé (jeu de mots évidemment prévu) était vraiment l’un des sentiments les plus satisfaisants que j’ai jamais eu en jouant à un jeu. Tous les soucis, tous les doutes, toutes les pensées dans lesquelles Nintendo allait une direction totalement différente … tout était complètement brisé, et le résultat final en était d’autant plus doux.

Et ces graphiques? Gens aimer eux de nos jours, et ils l’ont fait quand ils étaient nouveaux aussi. Ironiquement, l’éclairage et les autres ajustements graphiques que Nintendo a apportés lors de l’introduction du jeu sur Wii U sous forme HD nous ont tous mis sur la défensive et à la recherche du look classique, « plat », ombragé. L’expressivité de Link était sans précédent, les conceptions ennemies étaient exagérées et originales de manière appropriée, et qui peut oublier de voir cette explosion violette ravageuse de monstres pour la première fois correctement? Comparez-le à quelque chose comme Princesse crépusculaire et vous auriez du mal à affirmer que ce dernier a mieux vieilli visuellement, bien que ce soit ce que les gens «voulaient» à l’époque.

Nous sommes très sensibles, nous les fans de Nintendo – nous savons ce que nous aimons et nous sommes souvent terrifiés à l’idée qu’une nouvelle entrée dans une série ternisse une réputation autrement impeccable comme Metroid: Autre M ou quelque chose. Wind Waker a prouvé que nous ne savons pas toujours ce que nous voulons, et même si parfois nous pouvons nous retrouver avec un Metroid: Other M, d’autres fois nous obtenons un Souffle de la nature.