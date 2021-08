Zelda: The Wind Waker repensé à l’intérieur d’Unreal Engine est un spectacle à voir

in

Image : Vitor Maccari

Accrochez-vous à vos chapeaux verts inutilement longs, car vous êtes sur le point d’assister à ce à quoi pourrait ressembler The Legend of Zelda: The Wind Waker s’il était fait à l’intérieur du moteur Unreal d’Epic Games.

La vidéo ci-dessous a été partagée en ligne par l’artiste brésilien Vitor Maccari. “C’est mon premier projet personnel utilisant Unreal Engine”, déclare Vitor. “Je l’ai fait à des fins éducatives et bien sûr, pour le plaisir. J’ai réutilisé l’animation et les éléments 3D d’un court-métrage que j’ai réalisé il y a quelques mois. J’ai également modélisé de nouveaux éléments comme de l’herbe, des palmiers et des rochers .”

Le court clip montre Link naviguant sur la vaste mer aux côtés de son bateau parlant, le roi des lions rouges. Il reprend l’esthétique du dessin animé du jeu original et le transforme en quelque chose de nouveau, offrant un style artistique différent de celui présent dans le propre effort HD de Nintendo, The Wind Waker HD sur Wii U.

Vérifiez-le:

Pour certains, rien ne pourrait être à la hauteur de la sensation de l’original et des souvenirs qu’ils y ont attachés, mais pour un projet créé juste pour le plaisir, il est difficile de ne pas être impressionné par ce qui est présenté ici.

Beau travail, Vitor ! Nous jouerions absolument cela si l’occasion se présentait.