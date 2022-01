Zelda Williams écrit un message de mise en garde à la suite de la mort de Bob Saget à 65 ans

La nouvelle de la mort de Bob Saget dimanche s’est rapidement propagée en ligne, les gens se sont précipités pour partager leurs pensées et leurs souvenirs de la star de Full House. Mais une voix n’a pas tardé à partager un conseil de mise en garde utile pour ceux qui cherchent à soutenir les personnes en deuil.

Zelda Williams, fille de feu Robin Williams, a préfacé son hommage à Saget, demandant aux fans d’être attentifs à la situation. « Tout en déversant de l’amour à la mémoire de Bob Saget aujourd’hui, essayez de garder à l’esprit le deuil et la vie privée de ses proches », a écrit Williams. « Ne les bombardez pas s’ils ont des réseaux sociaux. Ne consommez pas de médias clickbait qui pourraient avoir envahi leur vie privée ou violé leur sécurité. Ils sont humains. »

En tant que personne qui l’a vécu, j’essaie de rappeler doucement à la petite tranche du monde qui écoute d’essayer de ne pas traiter les êtres chers de pertes célèbres comme des mémoriaux pour eux. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup, et être transformé en un indicateur de la perte des autres peut être très, très difficile. https://t.co/k2M6PWgWvi – Zelda Williams (@zeldawilliams) 10 janvier 2022

« C’est toujours décourageant de perdre des artistes qui nous ont touchés par leur travail, souvent doublement quand ils étaient universellement connus pour être gentils, attentionnés et drôles », a poursuivi Williams. « RIP à Bob Saget, et mes pensées vont à tous ceux qui l’ont connu et aimé. »

Saget est décédé subitement à Orlando, en Floride, après avoir donné un spectacle de stand-up samedi. Beaucoup ont rapidement inondé en ligne pour partager leurs réflexions sur Saget et honorer sa carrière, en particulier son passage à Full House.

Pour Williams, le chagrin et le deuil sont devenus des sujets dont il faut toujours garder à l’esprit, même une décennie après la perte initiale. Comme Saget, les fans ont adoré Robin Williams, et la réaction à son décès a nécessité une adaptation supplémentaire pour s’y retrouver pour ses proches.

« Envoyer de l’amour aujourd’hui à tous ceux qui vivent une perte », a-t-elle écrit à l’occasion du septième anniversaire du décès de son père. « Nouveau, ancien, le tissu conjonctif de cette douleur profondément humaine peut être difficile à supporter, mais je trouve parfois plus facile de savoir combien d’autres ont ressenti la même piqûre. Nous ne sommes pas seuls. »

Mais Williams a également dû tendre la main et exhorter les fans à retirer leurs messages et à partager, montrant que faire face à la perte est une lutte constante qui ne se termine jamais vraiment. « Les gars, je dis seulement ça parce que je ne pense pas que ça s’arrêtera tant que je ne l’aurai pas reconnu … s’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer les » séquences de test « », a demandé Zelda aux fans en référence à une vidéo virale d’un acteur jouer son père. « Je l’ai vu. Jamie est SUPER talentueux, ce n’est pas contre lui, mais vous m’envoyer tous des spams une impression de feu mon père l’un de ses jours les plus tristes est bizarre. » Williams a apprécié les fans qui ont partagé des photos de leurs animaux de compagnie, mais la situation montre pourquoi Williams a décidé de s’exprimer.