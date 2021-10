Zelda Williams exhorte les fans à cesser d’envoyer sa vidéo virale Robin Williams

L’impression virale de l’acteur Jamie Costa sur feu Robin Williams a atteint sa fille, l’actrice Zelda Williams, qui demande aux fans d’arrêter de lui envoyer la vidéo. Zelda, 32 ans, a noté que la vidéo dramatise l’un des jours les plus sombres de la vie de son père lorsqu’il a appris la mort de son ami John Belushi. Les fans ont cessé de lui envoyer la vidéo et ont décidé de lui envoyer d’adorables photos d’animaux de compagnie à la place.

« Les gars, je dis seulement ça parce que je ne pense pas que ça s’arrêtera tant que je ne l’aurai pas reconnu … s’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer les » séquences de test « », a demandé Zelda mardi. « Je l’ai vu. Jamie est SUPER talentueux, ce n’est pas contre lui, mais vous me spammer tous une impression de feu mon père l’un de ses jours les plus tristes est bizarre. » Dans un autre tweet, elle a remercié les fans de lui avoir envoyé des photos d’animaux de compagnie. « Au fait, puis-je juste ajouter que j’aime vraiment cette nouvelle tendance des gens qui envoient des photos d’animaux de compagnie non sollicitées sous des messages autrement quelque peu décevants? , » elle a écrit.

Mercredi, Zelda a répondu à quelqu’un qui a dit que son père n’approuverait pas qu’elle consulte un site Web pour adultes. Elle était certaine que son père, dont le matériel de stand-up pouvait être assez explicite, ne s’en soucierait pas. « Je veux dire, nous pouvons aller consulter un médium si vous le souhaitez, mais je peux dire avec une certaine certitude que S’il y a une vie après la mort, mon père déteste les médias sociaux en ce moment, ne le gaspille pas en donnant deux merde – à propos des blagues stupides que je fais sur Twitter », a-t-elle écrit. Cela l’a également incitée à quitter à nouveau Twitter en écrivant : « Bon ou mauvais, tous les tweets sont une perte de temps, mais c’est votre temps, gaspillez-le comme vous le souhaitez ! Je vous dis adieu. »

Costa est devenu une star des médias sociaux mardi lorsqu’il a publié un court métrage de cinq minutes intitulé ROBIN Test Footage Scene, qui le montrait avec Sarah Murphree jouant le moment où la co-vedette de Williams Mork & Mindy, Pam Dawber (Murphree) a parlé à Williams de la mort de Belushi. le 5 mars 1982. La vidéo a accumulé 3,7 millions de vues, bien plus que les précédentes vidéos de Costa le mettant en scène dans le rôle des personnages de Star Wars Han Solo et Obi-Wan Kenobi. La vidéo de Williams avait beaucoup d’appels pour un biopic complet mettant en vedette Costa dans le rôle de Williams, tandis que beaucoup d’autres l’ont trouvé de mauvais goût.

Williams s’est suicidé en août 2014 à l’âge de 63 ans. Après sa mort, sa famille a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie à corps de Lewy. Williams a eu trois enfants, son fils Zak Williams, 38 ans, avec sa première épouse Valeri Velardi; et Zelda et Cody Williams, 29 ans, avec sa seconde épouse, Marsha Garces Williams. Il laisse également dans le deuil sa troisième épouse, la designer Susan Schneider.

Zelda a suivi son père dans le show business, mais elle se concentre principalement sur le doublage. Elle a joué des personnages dans les récentes émissions Teenage Mutant Ninja Turtles et a exprimé Kuvira dans The Legend of Korra. Elle a également joué dans la série Freeform de 2016 Dead of Summer et est apparue dans des épisodes de Criminal Minds et Jane the Virgin.