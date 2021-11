Zelda: Wind Waker-Vibes attend dans ‘Sail Forth’, maintenant le cap pour le changement en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous vous souvenez de Sail Forth ? Le jeu d’aventure océanique qui, par définition, dégage de fortes vibrations Zelda : The Wind Waker et dont le lancement est prévu sur Switch ? Eh bien, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La bonne nouvelle est qu’une toute nouvelle bande-annonce a été publiée (ci-dessus), présentant un nouveau gameplay et une sélection de PNJ et de créatures insolites que vous rencontrerez dans le jeu. « La haute mer appelle », lit-on dans le communiqué de presse. « Êtes-vous prêt pour une aventure qui découvrira des mystères enfouis depuis longtemps et changera le monde ? »

La mauvaise nouvelle est que Sail Forth a de nouveau été repoussé, passant d’une sortie prévue en 2021 à quelque temps en 2022. Les retards sont toujours une honte, mais nous sommes également toujours heureux d’attendre si cela signifie que le produit final sera à son meilleur.

Voici une liste de fonctionnalités pour vous en dire un peu plus :

– Plus de 30 heures de jeu réparties dans 7 mondes uniques

– Récit intrigant et multiforme avec différentes factions, quêtes secondaires et boss

– Mécanique de voile réaliste et option de voile automatique pour s’adapter à différents styles de jeu

– Monde océanique généré de manière procédurale avec un système jour-nuit et météo dynamique

– Pêche, course, photographie et plus de quêtes secondaires et de mini-jeux

– Bande sonore ambiante et réactive pour une immersion totale

L’éditeur The Quantum Astrophysicists Guild explique pourquoi le jeu a été repoussé :

« Au cours de l’année écoulée, Sail Forth est passé d’un jeu de simulation de voile à une aventure océanique à part entière avec des tonnes de nouveaux contenus, quêtes, personnages et récits. La portée du jeu dépassant notre plan initial, nous avons a dû repousser la sortie à l’année prochaine pour s’assurer que Sail Forth est l’aventure épique que nos joueurs méritent. »

Vous attendez celui-ci avec impatience ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous.