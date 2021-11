Zelina Vega a reçu un message spécial de la légende de la WWE The Rock après avoir remporté la couronne de la reine – mais a oublié de répondre

Zelina Vega a écrit une sacrée histoire de rédemption à son retour à la WWE cette année et est depuis devenue la toute première championne de la couronne féminine.

Au cours de son premier passage dans l’entreprise, Vega est devenue amie avec la légende de la WWE The Rock après être apparue dans son film « Fighting with my Family » dans le rôle d’AJ Lee dans le biopic de la star de la WWE, désormais à la retraite, Paige.

Vega est resté ami avec The Great One au fil des ans et le Hollywood A-Lister – qui célèbre le 25e anniversaire de ses débuts à la WWE avec Survivor Series cette année – a eu un beau message pour Vega après avoir remporté le tournoi Women’s Crown.

Le seul problème, c’est qu’elle ne lui a jamais répondu !

S’adressant à talkSPORT, Vega a déclaré: Oui [Rock did message me], en fait oui, et oh mon dieu, je dois répondre à son texte. Je me sens si mal!

« Je montais dans un vol et j’ai entendu son message vocal, mais vous savez à quel point dans les airs vous ne pouvez pas répondre, alors je l’ai entendu et j’ai pensé que lorsque j’atterrisais, je devais répondre – ce devrait être une note vocale parce que il y avait trop de texte – mais j’ai complètement oublié et je dois le faire. Je me sens comme un imbécile maintenant [laughs] Je le ferai! »

Bien que Rock soit sans doute l’un des, sinon l’homme le plus célèbre au monde aujourd’hui, il ne s’est jamais trop éloigné de ses racines de catch et il continue de soutenir le talent de la WWE.

Vega dit qu’en dehors de l’œuvre légendaire de Rock, peut-être que son plus grand charme est à quel point il se soucie de lui.

« Ce qui est cool, c’est qu’il sait à quel point nous sommes occupés et qu’il est probablement l’homme le plus occupé de la planète qui dort trois secondes par nuit. [laughs], mais il prend toujours du temps pour moi », a déclaré Vega.

«Et pas seulement pour moi, mais pour n’importe qui. Que ce soit l’acteur le mieux payé au monde qui parle au concierge, il traite tout le monde de la même manière.

« Que vous soyez Vince [McMahon], un arbitre – n’importe qui – il vous traite de la même manière et je pense que c’est pourquoi tout le monde l’aime tellement. Il donne du temps à tout le monde.

Vega représente RAW à Survivor Series alors qu’elle fait équipe avec Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan et Carmella contre Sasha Banks de SmackDown, Shotzi Blackheart, Shayna Baszler, Natalya et Toni Storm.

