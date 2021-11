Zelina Vega révèle un appel téléphonique d’excuses du président de la WWE Vince McMahon après que son match a été coupé de l’anniversaire du 11 septembre SmackDown

Lorsque Zelina Vega a quitté la WWE en novembre 2020, il était difficile d’imaginer un an plus tard qu’elle reviendrait dans l’entreprise et deviendrait leur premier vainqueur de la couronne de la reine.

Mais c’est exactement ce que la native de New York a fait et maintenant elle se dirige vers Survivor Series ce week-end avec sans doute le plus grand élan de toute sa carrière.

Zelina Vega a fait une remontée improbable vers les échelons supérieurs de la WWE

S’adressant à talkSPORT avant le dernier des « Big Four » de la WWE en 2021, Vega a expliqué à quel point la tournure des événements avait été surréaliste.

« Dire que je n’étais pas avec l’entreprise l’année dernière et que maintenant je suis ici et la reine de toutes choses à la WWE, si ce n’est pas la preuve que tout peut arriver dans ce monde, je ne sais pas ce que c’est !

«Je n’ai jamais pensé que cela serait possible et la WWE a fait un si bon travail en créant des opportunités non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes.

« Depuis l’âge de quatre ans, je voulais entrer dans l’histoire et être à la WWE. Maintenant, s’asseoir ici et dire que je fais ça, c’est époustouflant », a expliqué Vega.

Il y avait certainement de la magie entre Andrade et Zelina Vega de NXT jusqu’à la liste principale

La jeune femme de 30 ans a toujours voulu lutter davantage, mais ses excellentes capacités promotionnelles ont captivé l’imagination de tout le monde avant d’avoir la chance de le faire à la WWE – y compris Triple H.

« De retour dans NXT, Triple H a dit » Je sais que vous voulez être un lutteur et c’est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, mais je pense que nous commençons ici. Nous commençons ici et ensuite cela évoluera et vous aurez l’opportunité de le faire aussi. Je viens de voir quelque chose avec toi et lui [Andrade], la foudre a frappé et nous devons explorer cela.

« Je suis tellement content d’avoir eu l’opportunité de travailler en tant que manager, d’avoir les expériences que j’ai eues et les conseils de personnes comme Paul Heyman. Cela a été incroyable », a déclaré Vega.

Vega a tragiquement perdu son père lors des attentats terroristes du 11 septembre qui ont eu lieu à New York en 2001. La WWE a organisé un spectacle au Madison Square Garden de New York à l’occasion du 20e anniversaire des attentats cette année.

Vega rend hommage à son père

Dans l’émission, Vega devait concourir et les fans du monde entier étaient ravis de montrer leur soutien à Vega lors d’une journée difficile, dans sa ville natale rien de moins. Mais, à la dernière minute, le match de Vega a été coupé du spectacle et les fans étaient contrariés que la superstar puisse être traitée de cette manière compte tenu de l’importance de la date.

Bien que décevant, Vega a déclaré à talkSPORT que McMahon avait fait tout son possible pour s’excuser pour le changement de dernière seconde et que cela était purement dû au temps.

« Beaucoup de gens étaient vraiment contrariés, mais j’avais l’impression qu’une grande partie de la colère était malavisée », a expliqué Vega. « J’étais déçu, mais je savais aussi que ce n’était pas une affaire personnelle.

« Si vous saviez, et évidemment beaucoup de fans ne savent pas que la série se déroule dans un ordre, la façon dont elle s’est déroulée dans le temps, elle s’est trop rapprochée et ils ont dû la couper.

Zelina Vega a fait un bond en avant depuis le spectacle manqué du 11 septembre

« Quand il a été coupé, Vince m’a appelé et s’est excusé parce qu’il voulait s’assurer que je savais » écoutez, cela ne vous a pas été fait personnellement ou quoi que ce soit, c’était littéralement juste ça [the time], j’ai dû passer cet appel et je suis vraiment désolé. Et les gens ne connaissent pas non plus ce côté.

« J’aime et j’apprécie tellement mes fans. J’aimerais pouvoir écraser leurs petits visages. Parce que parfois les gens peuvent avoir l’impression de faire partie de la machine et ce n’est pas grave et les fans s’en foutent probablement, mais l’effusion d’amour que j’ai ressentie ce jour-là – et bien d’autres jours – est incroyable.

« Sans les fans, nous ne serions littéralement nulle part. Sachez simplement que ce n’est pas quelque chose qui m’a été fait personnellement. Avoir un patron qui se soucie suffisamment de vous pour vous appeler et vous dire « écoutez, je suis désolé », c’est important. »

Assurez-vous de vous connecter à Survivor Series en direct sur BT Sport à partir de 1h du matin le dimanche 21 novembre et WrestleMania 38 forfaits de voyage pour les 2 et 3 avril au stade AT&T de Dallas, Texas sont en vente MAINTENANT