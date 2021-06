Zeljko Obradovic veut s’entraîner l’année prochaine

12/06/2021 à 18:19 CEST

Zeljko Obradovic, l’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’Euroligue, a déjà “rechargé les batteries” après son année sabbatique, et a annoncé qu’il est prêt à retourner sur un banc l’année prochaine… ou si vous décidez de rester à l’écart de la concurrence.

L’entraîneur serbe de 61 ans, qui a quitté Fenerbahçe il y a une saison après l’avoir mené au titre européen, s’est reposé et s’est occupé de ses affaires personnelles pendant cette période, même s’il assure qu’il continue d’avoir le ‘bug’ de reprendre l’entraînement.

“L’idée est de revenir en arrière, nous verrons si quelqu’un se souvient de Zeljko Obradovic”, a-t-il déclaré en plaisantant., en révélant ses intentions dans l’émission télévisée serbe ‘360 degrés’, collectée par Eurohoops.com.

reposé

“Je me suis reposé, rechargé les batteries et des choses importantes sur le plan privé se sont produites. Ce qui compte le plus pour moi, c’est la motivation, je ne peux pas travailler sans elle. Si vous n’avez pas la volonté de travailler dur et de vous améliorer, vous feriez mieux de ne rien faire », a déclaré l’entraîneur.

Avec les bancs principaux déjà occupés pour la prochaine saison, Il n’excluait pas qu’il reprenne ses activités avec son cher Partizan. « Il ne fait aucun doute que c’est un club que j’aime. Mes années en tant que joueur et plus tard en tant qu’entraîneur étaient làje. Le Partizan et le Borac sont les clubs de mes amours”, a-t-il expliqué.

“Je prendrai une décision sur mon sort à la fin du mois, bien sûr avec le soutien de ma famille et de certaines personnes dont l’avis est très important pour moi. Je n’ai négocié avec personne, j’ai déjà quelqu’un qui s’occupe de ça. Ma prochaine étape est de rencontrer un club, on saura tout dans une vingtaine de jours”, a-t-il conclu.