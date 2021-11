Le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a déclaré que cela soutenait le marché des jetons non fongibles (NFT).

S’adressant à GamesIndustry.biz, l’exécutif a déclaré qu’il croyait aux objets de collection, qu’ils soient physiques ou numériques. Cependant, Zelnick a déclaré que les objets de collection en ligne ne devraient pas avoir de valeur simplement parce qu’ils sont numériques ou NFT, ajoutant que la spéculation financière dans l’espace cache le fait qu’il n’y a pas beaucoup de valeur en ce moment.

« Si vous croyez aux biens physiques de collection, je ne sais pas pourquoi vous ne croiriez pas aux biens numériques de collection », a-t-il déclaré.

« Et l’autorisation de blockchain, qui est ce qu’un NFT est vraiment un moyen – pas le seul – d’authentifier le fait que quelque chose est singulier est rare.

« Je suis donc un grand croyant, mais ce que je ne crois pas, c’est que juste parce que quelque chose est numérique ou NFT qu’il a soudainement de la valeur et/ou a une valeur qui sera augmentée à l’avenir. Et je pense que c’est le problème Les NFT, parce qu’ils sont liés à la blockchain telle qu’elle est actuellement envisagée et parce que certains sont allés chercher beaucoup d’argent, sont considérés par certains comme une simple opportunité d’investir dans une spéculation qui, selon certains, ne fera qu’augmenter. ne montez pas, ils descendent.

« Pour qu’un NFT soit précieux et durable, il doit être trouvé à l’intersection de la rareté et de la valeur. Et il y a certainement une rareté dans tous les NFT, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait de la valeur. »

Le PDG d’EA, Andrew Wilson, a récemment déclaré que les NFT et les jeux blockchain sont « l’avenir de notre industrie ».

