Zen, le fils de 5 mois de Nick Cannon, meurt d’une tumeur au cerveau

Nick Cannon a annoncé mardi que son fils Zen, 5 mois, était décédé d’une tumeur au cerveau. L’acteur et animateur de télévision a partagé Zen avec le mannequin Alyssa Scott, et il a déclaré qu’ils étaient tous les deux en deuil sérieux en ce moment. Il a partagé son histoire mardi sur The Nick Cannon Show, puis a posté une vidéo du segment sur YouTube.

« J’ai tellement de choses à dire », a déclaré Cannon, détournant les yeux de la caméra et se grattant le visage inconfortablement. « Je n’ai même partagé cela avec personne. Pas même l’équipage. Juste parce qu’il se passe tellement de choses dans le monde. J’ai eu un week-end difficile, très difficile. » Cannon a ensuite montré sa « photo du jour » à l’écran – une photo de Zen. L’acteur a fondu en larmes alors qu’il commençait à expliquer toute la saga au public.

