Zendaya canalise de façon glamour Spider-Man à la première de No Way Home

Déplacez-vous, Spider-Man – il y a une nouvelle femme pour le travail et son nom est Zendaya.

S’il y a bien une star pour comprendre la mission sur le tapis rouge, c’est bien l’actrice de 25 ans. Elle a ajouté un autre look inoubliable à son arsenal de mode le lundi 13 décembre lorsqu’elle est sortie sur le tapis rouge pour la première à Los Angeles de Spider-Man: No Way Home, avec son personnage principal à l’écran et hors écran, Tom Holland. Et tandis que Tom est généralement celui qui porte un masque facial et qui est suspendu à des toiles d’araignées, c’est Zendaya qui a pris les rênes du tapis rouge.

La star d’Euphoria a fait tourner les têtes dans une robe Valentino personnalisée, avec une fente sur la cuisse et une broderie en toile d’araignée sur l’ensemble, et accessoirisée de bijoux Bulgari et de talons Christian Louboutin. Elle a poussé le look thématique un peu plus loin en enfilant un masque assorti, qui cachait la moitié supérieure de son visage.

Néanmoins, il n’y avait pas à confondre la fashionista avec quelqu’un d’autre. Pourtant, elle n’était pas la seule invitée à être habillée pour impressionner la grande soirée du film.