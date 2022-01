Zendaya éblouit en Vintage Valentino à la première d’Euphoria S2

Quand il s’agit de mode, Zendaya a littéralement gagné ses galons.

Lors de la première à Los Angeles, le 5 janvier, de la deuxième saison de la série dramatique Euphoria de HBO Max, l’actrice et icône du style primée aux Emmy a fait tourner les têtes dans une tenue vintage de Valentino. Le numéro sans bretelles à rayures noires et blanches de la collection de prêt-à-porter printemps/été 1992 du créateur a fait ses débuts sur un mannequin Linda Evangelista au défilé de mode de Valentino à Paris en 1991.

Et le jeune homme de 25 ans n’était pas le seul à dépoussiérer certaines parures de créateurs. Sa co-star et BFF à l’écran Chasseur schafer portait une robe Prada bordeaux à épaules dénudées avec un maillot de corps nude à col, tandis que Sydney chérie opté pour une robe Miu Miu en deux pièces avec des appliques florales et Alexa demi arrivé dans une robe Balenciaga noire étincelante.

Apparaissant également à l’avant-première d’Euphoria : Jacob Elordi, Colman Domingue, Eric Dane, Dominique Fike, Maude Apatow, Alexa demie, Austin Abrams et Nuage d’Angus, ainsi que créateur de spectacle Sam Levinson.