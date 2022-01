Zendaya émet un avertissement concernant la saison 2 d’Euphoria avant la première

Au cours des scènes d’ouverture de l’épisode deux, « Stuntin ‘Like My Daddy », nous apprenons à quel point Nate (Jacob Elordi) est devenu si horriblement en colère et toxiquement masculin. Apparemment, il a tellement peur de voir le pénis de quelqu’un d’autre dans un vestiaire qu’il a appris à se tenir droit devant lui. Apparemment, la scène avait à l’origine beaucoup plus de pénis, mais HBO a demandé que certains d’entre eux soient retirés.

« Pour moi, c’était intéressant parce que cette scène était en fait très réelle, et l’expression sur mon visage et la façon dont je me sentais étaient très réelles », a déclaré Elordi à THR. « L’énergie dans la pièce de tant de grands hommes qui sautent, crient et vous giflent – la nudité mise à part – je ne ressemble en rien à Nate, et c’était si intense. Je ne savais pas que les vestiaires pouvaient être si intenses, mais c’était en fait assez hilarant. Je m’en fiche de ce genre de choses, et c’est drôle de lire toutes les critiques maintenant – tout le monde se dit : « Il y a autant de pénis. » Mais quand tu es là, c’était juste hilarant. Je pense que c’est une scène amusante, et je ne l’oublierai certainement jamais. »