Zendaya et Lil Nas X sont les mieux habillés – WWD

Les BET Awards, qui se sont tenus en personne à Los Angeles hier soir, ont apporté le glamour du tapis rouge du début de l’été à certaines des plus grandes stars de l’industrie. Ici, une ventilation des meilleurs looks de la nuit.

La mieux habillée de la soirée : Lil Nas X dans Richard Quinn

Ce qui est incroyable avec ce look de Richard Quinn, c’est qu’il prend du papier peint de grand-mère britannique et le mélange avec une ambiance rock’n’-roll des années 70 – avec un soupçon de dentelle – ce qui donne l’impression d’être une nouvelle version d’une tenue Prince. Lil Nas X continue d’être une star de la mode à surveiller et est facilement la mieux habillée de la nuit.

Et en seconde position : Zendaya en Versace vintage

Cette robe Versace 2003 est un hommage à Beyoncé. La robe, portée par Beyoncé pour sa première performance en duo de “Crazy in Love” avec Jay-Z, doit être respectée – et Zendaya le fait bien. Les cheveux et le maquillage minimes et le manque de gros bijoux gardent l’accent sur cette robe à couper le souffle. Pétition pour plus de moments d’archives, s’il vous plaît !

Le plus provocateur : Megan Thee Stallion dans Jean Paul Gaultier

Cette robe personnalisée est enracinée dans les signatures Gaultier, en commençant par le soutien-gorge conique – rendu célèbre par la tournée “Blonde Ambition” de Madonna – et en continuant avec la bretelle de soutien-gorge triangulaire, parée ici. L’ouverture fendue sur le côté n’est pas une blague, mais la qualité star de Meg en fait la chose la plus facile au monde à porter.

Le plus estival : Andra Day chez Rosie Assoulin

Nous adorons cette robe rose poudré prête pour l’été avec des détails floraux rose clair. La conception du corsage à bretelles spaghetti, ainsi que le volant substantiel, rendent la robe jeune et amusante.

Meilleur fantasme des années 80 : Issa Rae dans Balmain

Nous aimons un moment de costume de puissance des années 80, et Rae a livré une soirée glamour à ce numéro de Balmain. L’épaule exagérée et le poney haut accentuaient l’effet glam. La pochette carré rouge adoucit le résultat.

Meilleur effort de groupe : Migos à Bottega Veneta

Les deux ensembles en cuir sont de magnifiques serre-livres au look central, avec la coloration verte caractéristique de la maison, ainsi que les fermetures à glissière de déclaration. Leur signature bling aide à rendre les tenues individuelles cohérentes en tant que groupe.