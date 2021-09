Zendaya et plus d’étoiles – WWD

in

La saison des récompenses démarre à nouveau, maintenant avec les Emmy Awards 2021 prévus pour dimanche.

Comme d’autres remises de prix, les Emmys rassemblent certaines des plus grandes stars d’Hollywood qui ont régulièrement laissé leur empreinte de haute couture sur le tapis rouge.

Au fil des ans, des personnalités comme Zendaya, Sarah Jessica Parker, Regina King, Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross et d’autres ont assisté à la remise des prix annuelle des looks personnalisés et couture par des maisons de design qui ont consolidé leur place dans le lexique culturel depuis des années.

Parker a assisté consécutivement aux Emmy Awards au début des années 2000 grâce à son rôle de Carrie Bradshaw dans la série à succès HBO, “Sex and the City”, pour laquelle elle a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une série comique en 2004. Elle a apporté sa signature inspirée de Bradshaw à la cérémonie de remise des prix de chaque année, portant des looks comme une robe Anna Molinari à perles jaune pâle en 1999, une robe Oscar de la Renta à plumes blanches en 2000 et une robe Chanel en tulle blanc en 2003.

Ces dernières années, de jeunes stars hollywoodiennes ont également fait leur marque sur le tapis rouge des Emmys. Alors qu’elle n’a assisté qu’à deux Emmy Awards, Zendaya a porté des looks personnalisés les deux années qui sont devenus des moments marquants de l’évolution de son style. L’actrice a assisté aux Emmy Awards 2019 vêtue d’une robe Vera Wang personnalisée de style bustier pour remettre le prix de la meilleure réalisation dans une série limitée ou un film à Johan Renck pour “Tchernobyl”.

Zendaya a suivi le look l’année suivante, en 2020, vêtue d’une robe à pois noire et blanche personnalisée d’Armani, qu’elle portait lorsqu’elle a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une série dramatique pour son rôle dans “Euphoria” de HBO. . ” Le prix a fait de Zendaya la plus jeune actrice à remporter dans la catégorie.

Zendaya en Armani aux Emmy Awards 2020. Courtoisie

Ici, WWD revient sur certains des looks les plus mémorables du tapis rouge des Emmys de tous les temps. Cliquez sur la galerie pour en savoir plus.

