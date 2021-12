Zendaya et Tom Holland font leurs débuts en couple au Ballon d’Or. Zendaya et Tom Holland ont assisté à la cérémonie du Ballon d’Or, qui s’est tenue à Paris. Les acteurs ont posé séparément pour les caméras sur le tapis rouge, mais ont ensuite été surpris ensemble en train de poser avec d’autres personnes sur le tapis. C’est la première fois que Zendaya et Tom se rendent en couple à un événement public depuis qu’ils ont confirmé leur romance en juillet après avoir été vus en train de s’embrasser dans une voiture.

L’actrice de 25 ans était magnifique dans sa robe en soie noire Roberto Cavalli qui avait un détail de serpent dans le dos qui allait au-dessus de sa colonne vertébrale. SUPERBE! (Même si après tu le vois bien et c’est genre… bizarre, Alien le huitième passager… lol !) Zen est très élégant, il sait s’habiller et poser. Aime la!

Tom Holland était pour sa part parfait dans son costume et ses lunettes lors de la cérémonie qui s’est tenue au Théâtre du Châtelet à Paris. Ses frères, Sam et Harry, l’ont également accompagné et ont posé sur le tapis rouge. Tom est mignon, il ressemble à une poupée.

Personne ne s’habille en cravate noire comme Zendaya et Tom Holland 😍 https://t.co/EtFc2yAS4p pic.twitter.com/YQNcCAscPY – Vogue britannique (@BritishVogue) 29 novembre 2021

Il a été récemment rapporté que Holland ferait trois autres films Spider-Man, après No Way Home. Oh, et Tom était une tendance sur Twitter ce lundi, après que des rumeurs ont émergé selon lesquelles des photos de lui dans « le costume d’Adam » avaient été divulguées, vous savez, sans rien sur le dessus, quelque chose qu’ils ont rapidement pris comme faux. Les images ont été modifiées pour donner l’impression qu’elles avaient été partagées par l’Insta de l’acteur et les fans ont réalisé que le tag mentionné dans les images n’appartenait pas à la page officielle de Tom.

Ainsi, Zendaya et Tom Holland font leurs débuts en couple dans le Ballon d’Or.

tom holland et zendaya sont LE couple it pic.twitter.com/Tw2BWs7TPr – imaan (@dayapeters) 30 novembre 2021