Zendaya et Tom Holland plaisantent sur leur différence de taille

« Homme araignée nous devions monter au sommet d’un pont et nous devions devrait soigneusement quitter Mary Jane (le personnage joue Zendaya) et s’éloigner. Et à cause de notre différence de hauteur, j’ai atterri avant lui; mes pieds touchent le sol devant lui « , a déclaré l’actrice qui mesure 1,77, six de plus que Tom Holland.

Lors de l’atterrissage au sol, les pieds de Tom pendaient et l’actrice a dû le rattraper en tenant une de ses jambes. Une image que les deux ont mise en scène déchaînant les rires des participants au programme. « Je suis un super héros, je suis censé être cool », a déclaré Tom Holland.