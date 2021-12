Zendaya et Tom parlent de leur différence de taille et du seul problème que cela leur a posé

« À cause de notre dénivelé, si nous sommes au même point, nous étions à égalité, atterrirait avant lui. Évidemment, mes pieds touchaient le sol avant lui, » Zendaya a raconté la scène qui ne s’est pas déroulée comme prévu. » Et je suis le super-héros. Je suis censé avoir fière allure, « Holland a sonné. » Elle atterrissait … et mes pieds se balançaient sous moi et ensuite elle m’attrapait « , a déclaré le protagoniste et ils ont immédiatement illustré comment elle finirait par l’attraper.

Zendaya a également partagé un autre des faits amusants qui se sont produits pendant le tournage. Il s’avère que l’actrice La façon dont le costume de Spider-Man est conçu crée un peu de stress. Il a expliqué qu’il est en un seul morceau et qu’il a un casque qui passe en dessous et que ce qui lui fait peur, c’est que s’il a envie de vomir, comment l’enlèverait-il ? Alors honnêtement, parfois quand je le regarde, j’ai un peu peur et ça me stresse », a ajouté l’interprète de MJ.