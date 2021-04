Zendaya félicitée par les fans pour avoir gardé son masque à l’intérieur ⋆ .

Zendaya a gardé son masque à l’intérieur aux Oscars (Photo: . / Twitter)

Zendaya a été félicitée par ses fans pour avoir choisi de garder son masque à l’intérieur lors de la cérémonie des Oscars socialement distante qui a eu lieu dimanche soir pendant la pandémie de coronavirus.

La cérémonie s’est déroulée dans deux lieux: le Dolby Theatre à Hollywood et l’Union Stadium à Los Angeles.

Les trophées ont été remis en personne devant un public limité de 170 personnes qui ont été transférées dans et hors de l’espace de l’événement tout au long de la soirée, après avoir passé au moins trois tests Covid-19 au préalable.

Les invités n’étaient pas non plus tenus de porter des masques faciaux lorsque les caméras tournaient sur la cérémonie, mais Zendaya, 24 ans, a semblé choisir de garder le sien tout au long lorsqu’elle était assise.

Cependant, elle a enlevé son masque à l’extérieur pour poser pour des photos de tapis rouge.

Les téléspectateurs ont félicité la star d’Euphoria, qui a assorti son masque jaune à sa superbe robe jaune vif Valentino qu’elle portait pour la nuit, pour avoir joué la sécurité.

zendaya portant un masque tout ce temps omg je l’aime – Ù ?? (@ENVYDNVERS) 26 avril 2021

ma mère vient de dire «je sais que Zendaya n’est pas nominée mais elle devrait gagner parce qu’elle porte un masque». TELLEMENT VRAIE MAMAN – chasseur â ???? à ¥ ª aime loki (@shezzacurls) 26 avril 2021

Zendaya étant le seul à avoir un masque sur jskdkdfmfnfncn j’aime cette fille – F (@sirfrederiq) 26 avril 2021

La star de Watchmen, Regina King, qui a présenté pour la première fois aux Oscars, a informé le public du protocole de masque pour la nuit.

Elle a dit qu’ils traitaient la soirée comme un décor de cinéma, de sorte que les masques peuvent se détacher lorsque la caméra tourne, mais se rallumer lorsque les caméras ne tournent pas.

L’acteur avait l’air incroyable le soir des Oscars (Photo: .)



La star d’Euphoria portait une superbe robe jaune Valentino (Photo: .)



Le joueur de 24 ans fait un signe de la main sur le tapis rouge (Photo: .)



Elle a été aidée avec son masque à l’extérieur (Photo: .)

Nomadland a été le grand gagnant de la soirée, remportant le meilleur film, la meilleure actrice pour Frances McDormand (son troisième Oscar au total) et la meilleure réalisatrice pour Chloe Zhao.

Zhao n’est que la deuxième femme à remporter la catégorie réalisatrice et la première femme de couleur à gagner.

