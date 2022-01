Zendaya met en garde de ne pas regarder Euphoria, ce n’est pas pour tout le monde

Elle a terminé son message en disant à ses fans de savoir qu’ils sont aimés, et que peu importe que vous la voyiez ou non, elle ressent le soutien de tous. « Voir. S’il vous plaît ne le regardez que si vous vous sentez à l’aise. Prenez soin de vous et je sais que de toute façon vous êtes toujours aimé et je peux toujours sentir votre soutien. Tout mon amour, Daya. « En plus du message, l’actrice a partagé une photo de son personnage en noir et blanc en train de faire du vélo.

La deuxième saison de la série a été diffusée le 9 décembre sur HBO Max et chaque dimanche un nouveau chapitre sera diffusé, au total il y en a 10. La deuxième saison commence avec la fête du Nouvel An où se réunissent Rue, Jules, Maddie, Nate, Sydney, Fès, Lexi, Barbie et bien d’autres, cliquez ici si vous voulez savoir quels ont été les 6 moments dont on a le plus parlé de la première.