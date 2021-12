Zendaya porte une robe élégante pour la première de Spider-man

La célèbre et belle actrice Zendaya a réussi à séduire ses millions de fans après avoir porté une robe élégante à la première de Spider-man : No Way Home, ce qui montre clairement qu’il a une beauté inégalée.

Zendaya était habillée selon le thème du film, lors de la première de Spider-man: no way Home.

Le 13 décembre 2021, la première de spider-man no way home a eu lieu aux États-Unis, un événement auquel ont assisté toutes les célébrités qui ont joué dans ce film tant attendu. Les studios Marvel, dont l’actrice Zendaya.

Et sans aucun doute c’est la gagnante des Emmy qui a volé toute l’attention des caméras, puisque pendant que tout le monde regardait pour savoir si Andrew Garfield et Tobey McGuire sont arrivés, elle a décidé de parcourir le tapis rouge avec une charmante robe.

Cela peut vous intéresser : Tom Holland veut être le prochain James Bond, y parviendra-t-il ?

C’est à quelle vitesse les participants ont été stupéfaits de voir ce membre de la distribution descendre le tapis rouge, vêtu d’une robe transparente qui laissait très peu à l’imagination.

L’ancienne fille de Disney, qui compte des millions de followers sur son compte Instagram officiel, portait une robe avec des transparences, et qui ne couvrait que le plus important du corps avec des ornements de style toile d’araignée.

De plus, avec les tresses de ses cheveux lâches, on dirait qu’elle a tissé sa propre toile, tout en portant un masque de héros de film typique.

Il sait sans aucun doute voler la vedette, étant avec la tante de Peter Parker, le personnage féminin le plus pertinent de ce film Marvel tant attendu.

Notamment, le casting de Spider-man no way Home a appelé les fans à regarder le film en ne faisant pas de spoils et en attendant un temps considérable pour en discuter.

En revanche, ce sera ce mercredi 15 décembre, lorsque le box-office s’ouvrira au public, et ils pourront voir le film Marvel, avec Zendaya et Tom Holland.

Sans aucun doute, Zendaya s’est encore une fois surpassée et a été formidable à l’avant-première avec sa ‘sleep dress’, la mode que l’on porte tous en été et qui continue de se battre en cette fin d’année, aussi bien pour un rendez-vous que pour un jour base au jour le jour.

Sa tenue ne pourrait pas être plus en phase avec l’événement, en plus d’être une belle référence au film, sûrement célébrée par toute l’équipe, son design Valentino est une pure mode.

Zendaya a augmenté sa beauté naturelle avec sa robe nuisette avec des broderies noires qui faisaient des toiles d’araignées.